В августе в продажу поступит книга «В поисках свободы. Гарри, Меган и создание современной королевской семьи» авторства журналистов Омида Скоби и Кэролин Дюран. В ней будет изложена история принца Гарри и его жены Меган Маркл — такой, какой они видят ее сами. Хотя герцог и герцогиня Сассекские, одобрившие этот проект, не давали Скоби и Дюран интервью лично. От их имени в основном говорят их близкие друзья и приближенные.

Часть информации, опубликованной в книге, уже раскрыло британское издание The Times. Так, в биографии Сассексов говорится, что они были обижены тем, что их задвигают на задний план члены королевской семьи и «гадюки-придворные», которых мать Гарри принцесса Диана называла «люди в серых костюмах». Меган и Гарри были недовольны тем, что лучшие роли достаются принцу Уильяму и Кейт Миддлтон — а им самим отводят роль «запасного колеса». И ощущали «недостаток поддержки» со стороны семьи. По мнению супругов, такое отношение было вызвано страхом, что своей популярностью они могут затмить более высокопоставленных родственников.

Меган в слезах признавалась друзьям, что «пожертвовала всем ради Гарри и его семьи», а в итоге у нее не осталось иного выбора, кроме как покинуть эту семью, монархию и Великобританию. Хотя она всеми силами старалась этого избежать. Утверждается, что решение в итоге принял Гарри, который в глубине души давно этого хотел. Меган лишь помогла «открыть ему дверь».

Гарри чувствовал, что к нему при дворе относятся пренебрежительно, считая его слишком «чувствительным и откровенным». Что «старой гвардии» не нравится Меган, и они «не остановятся ни перед чем, чтобы осложнить ей жизнь».

Объявление, сделанное Меган и Гарри в Instagram 8 января о том, что они покидают королевскую семью, ошеломило королеву. Внук и его жена, стремившиеся к самостоятельности, не поставили Елизавету II в известность о том, что собираются заявить об этом публично, не обсудив сначала все детали такого шага.

Отношения Сассексов и Кембриджей, которые дали трещину после того, как Уильям засомневался, не торопится ли Гарри с женитьбой, настолько ухудшились, что на последнем публичном мероприятии (церковной службе в честь Дня Содружества), в котором приняли участие Гарри и Меган, эти две пары вообще не общались между собой. Кейт даже избегала встречаться с Меган глазами, хотя та все время пыталась поймать ее взгляд. Уильям также делал вид, что не замечает присутствия младшего брата.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл и принц Гарри подали в суд на папарацци, снимавших их сына Арчи с помощью дрона.



128

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter