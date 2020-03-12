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«Напряжение можно было резать ножом»: Меган Маркл рассказала о встрече с Кейт Миддлтон и Уильямом
Меган Маркл, которая уже вернулась в Канаду к своему сыну Арчи, рассказала друзьям о впечатлениях от встречи с членами королевской семьи, которая произошла 9 марта на службе в лондонском Вестминстерском аббатстве в честь Дня Содружества наций. Это был последний официальный выход Меган и ее мужа принца Гарри в качестве высокопоставленных членов королевской семьи.
Меган Маркл заявила, что недавняя поездка в Британию доказала правильность их с Гарри решения жить в Канаде и вести самостоятельную жизнь — отдельную от остальных членов семьи. «Для нее было странным, что не было никаких объятий. Все были такие напряженные — особенно Кейт», — приводит издание Daily Mail слова одной из подруг герцогини Сассекской.
«Между членами королевской семьи нет теплоты. А она хочет, чтобы Арчи рос в доме, заполненном смехом, радостью и объятиями», — говорят друзья звезды сериала «Форс-мажоры», которая ранее рассорилась со всей своей американской семьей — кроме ее матери Дории.
Маркл сказала друзьям, что Кейт Миддлтон и принц Уильям явно «не одобряют ее выбор». И что напряжение между ними «можно было резать ножом». Кейт едва удостоила взглядом невестку и свела их общение в церкви лишь к необходимому минимуму.
Ранее пресса писала, что встреча Сассексов и Кембриджей прошла очень сухо. Они не разговаривали между собой и даже не попрощались, покидая аббатство. А прочитавшие по губам реплики герцога Сассекского специалисты утверждают, что он был возмущен тем, что старший брат сказал ему: «Привет, Гарри» и больше ничего.
По словам бывшей актрисы, которая со слезами прощалась с персоналом, работавшим в офисе Сассексов, последнее путешествие в Британию имело привкус «горькой радости». И что ей не терпится «вернуться домой, к Арчи».
Гарри и Меган окончательно «уйдут в отставку» 31 марта. Пока что принц остается в Британии — улаживать некоторые свои дела в течение ближайших дней.
Между тем издание Vanity Fair утверждает, что Кейт Миддлтон тяжело переживает отъезд Гарри и Меган. И находит ситуацию очень грустной — учитывая, как близки они были некогда с деверем. До женитьбы Гарри и его старший брат с женой составляли счастливое трио.
Ожидается, что Гарри вернется в Британию в конце апреля — когда состоится Лондонский марафон, если это событие не отменят из-за коронавируса. А в мае супруги собираются в Нидерланды, где пройдут «Игры непокоренных», основателем которых является Гарри.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Гарри поговорил о сокровенном с российскими пранкерами, приняв их за Грету Тунберг.
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»