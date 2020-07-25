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"Это все ложь и кошмар": известный российский актер опроверг слухи о его госпитализации с "изрезанным лицом"
В России утром 25 июля ряд СМИ опубликовали новость об экстренной госпитализации звезды фильма «Ширли-Мырли», актера Валерия Гаркалина. Так по данным телеканала РЕН ТВ, артист был доставлен в больницу с ушибом головы и резаными ранами лица. Напомним, в начале июля в реанимацию с травмами попал один из топовых актеров сериала «Папины дочки» Михаил Казаков.
По данным журналистов, 65-летний актер неудачно упал.
Тем не менее сам Гаркалин в интервью ТАСС опроверг слухи о своем состоянии. По его словам, он абсолютно здоров.
«Это все ложь и кошмар. Я жив, здоров, счастлив», — сказал он в интервью КП.
Напомним, в феврале Гаркалин был госпитализирован с пневмонией.167
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"Это все ложь и кошмар": известный российский актер опроверг слухи о его госпитализации с "изрезанным лицом"
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