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"Думал, это все": Полежайкин из "Папиных дочек" рассказал, почему попал в реанимацию
Звезда сериала «Папины дочки» Михаил Казаков, попавший в реанимацию с травмами ног, рассказал, что с ним произошло. 32-летний актер признался, что пострадал из-за собственной беспечности и неуклюжести. Он упал с 12-метровой высоты, пытаясь сделать удачное фото в Твери.
«Пытался поснимать кадры про Тверь, упал с 12-метровой высоты, приземлился на ноги. Последние 3 метра думал: „Все, это конец“. Прибежали люди, вызвали скорую помощь. Ноги в хлам, сейчас в больнице. Лежать теперь минимум 6 месяцев», — рассказал Казаков изданию Wday.ru.
*Это фото едва не стоило Михаилу жизни
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что коллегу Казакова по «Папиным дочкам» Мирославу Карпович заподозрили в романе с актером Павлом Прилучным. Их вместе видели на прогулке в Москве, а сейчас парочка вместе с детьми Павла отдыхает в Крыму.38
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