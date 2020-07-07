Шоу-бизнес

"Думал, это все": Полежайкин из "Папиных дочек" рассказал, почему попал в реанимацию

Звезда сериала «Папины дочки» Михаил Казаков, попавший в реанимацию с травмами ног, рассказал, что с ним произошло. 32-летний актер признался, что пострадал из-за собственной беспечности и неуклюжести. Он упал с 12-метровой высоты, пытаясь сделать удачное фото в Твери.

«Пытался поснимать кадры про Тверь, упал с 12-метровой высоты, приземлился на ноги. Последние 3 метра думал: „Все, это конец“. Прибежали люди, вызвали скорую помощь. Ноги в хлам, сейчас в больнице. Лежать теперь минимум 6 месяцев», — рассказал Казаков изданию Wday.ru.



*Это фото едва не стоило Михаилу жизни

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что коллегу Казакова по «Папиным дочкам» Мирославу Карпович заподозрили в романе с актером Павлом Прилучным. Их вместе видели на прогулке в Москве, а сейчас парочка вместе с детьми Павла отдыхает в Крыму.

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