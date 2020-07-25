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На Донбассе подросток жестоко расправился с таксистом и продал его машину
В Донецкой области полиция раскрыла дерзкое убийство таксиста, которое произошло на днях в городе Мангуш. Оказалось, что он стал жертвой пассажира, которого вез из поселка соседней области. Напомним, весной в Ровенской области 17-летний парень зарезал таксиста, забрав у него около 400 гривен, а тело своей жертвы пытался сжечь.
По информации полиции Донецкой области, пытаясь уклониться от платы за проезд, 17-летний пассажир трижды ударил 53-летнего таксиста ножом. Тело убитого он спрятал в камышах у дороги.
На этом несовершеннолетний убийца не остановился — он еще и продал автомобиль своим знакомым.
Подозреваемого (им оказался житель Волновахского района) задержали. Ему инкриминируют часть 1 статьи 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в начале июля винницкий апелляционный суд приговорил к пожизненному заключению троих рецидивистов, которые осенью 2015 года убили и ограбили таксиста ради его машины.107
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