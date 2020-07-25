На Донбассе подросток жестоко расправился с таксистом и продал его машину

В Донецкой области полиция раскрыла дерзкое убийство таксиста, которое произошло на днях в городе Мангуш. Оказалось, что он стал жертвой пассажира, которого вез из поселка соседней области. Напомним, весной в Ровенской области 17-летний парень зарезал таксиста, забрав у него около 400 гривен, а тело своей жертвы пытался сжечь.

По информации полиции Донецкой области, пытаясь уклониться от платы за проезд, 17-летний пассажир трижды ударил 53-летнего таксиста ножом. Тело убитого он спрятал в камышах у дороги.

На этом несовершеннолетний убийца не остановился — он еще и продал автомобиль своим знакомым.

Украденный автомобиль

Подозреваемого (им оказался житель Волновахского района) задержали. Ему инкриминируют часть 1 статьи 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в начале июля винницкий апелляционный суд приговорил к пожизненному заключению троих рецидивистов, которые осенью 2015 года убили и ограбили таксиста ради его машины.

107

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter