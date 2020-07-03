Убийцы сначала хотели зарезать таксиста, но потом передумали — чтобы не пачкать кровью машину

Происшествия

Винницкий апелляционный суд приговорил к пожизненному заключению троих рецидивистов, которые осенью 2015 года убили и ограбили винницкого таксиста ради его машины. Автомобиль потом продали за 20 тысяч гривен. Ранее «ФАКТЫ"сообщали о жутком преступлении в Ровенской области, где 17-летний парень зарезал таксиста, забрав у него около 400 гривен, и поджег тело жертвы.

«Экстрасенс сразу сказал, где искать сына. Позже его действительно там нашли. Мертвым».

Родные и близкие Виталия Коваля уверены: в этой трагедии было множество необъяснимых фактов, совпадений и знамений.

— Виталий спешил жить. Я это чувствовала, потому что сын хотел «все и сразу», — вспоминает мать погибшего таксиста Валентина Коваль. - И он тоже что-то предчувствовал. Посадил сад, стал отцом двоих сыновей. Собирался построить дом. Не успел… Число 5 для нашей семьи стало фатальным. 25 августа в 5 утра Виталий попал в аварию на свое старом «Фиате». Не пострадал, но машину разбил. И чтобы дальше зарабатывать на жизнь таксистом, купил у своего знакомого белую «Ауди». Не новую, но в хорошем состоянии. С тех пор ездил на ней.

Виталий, по словам его мамы, будто предчувствовал беду и спешил жить

В последний раз сын вышел на связь 5 октября в 03:15 ночи (был на ночной смене), когда развозил клиентов. Но домой он так и не вернулся. Хотя собирался утром ехать на свою пасеку. Телефоны Виталия не отвечали. Наша невестка, которая тогда как раз ожидала ребенка, забила тревогу. Она обратилась в службу такси, где работал мой сын, к наших родным и близким, в полицию.

Муж и старший сын, брат Виталия, его колеги-таксисты и друзья, правоохранители и активисты в поисках объездили поля, леса, прочесывали околицы Винницы. Ориентировки с фотографией пропавшего сына и его машины были расклеены на всех вокзалах, остановках, были во всех винницких и всеукраинских газетах, в интернете. Вся Винницкая область была на ушах…

Мы обращались даже к экстрасенсам. Один сразу сказал четко: «Ищите в направлении Калиновки». Позже сына действительно там нашли. Мертвым…

Когда Виталий пропал, я как раз работала в Италии. И у меня было странное видение. Только я изнемогшая от волнения закрыла глаза, как увидела человеческий силуэт парня или молодого мужчины. Он неподвижно лежал на черном фоне. Над ним склонилась тень женщины. Будто обняла его. Я еще подумала: может, Виталик сейчас в больнице, а врач или медсестра склонилась над ним. Проснулась в слезах и холодном поту. Но потом поняла — это была тень смерти. Именно в это время за тысячи километров от Италии нелюди пытали и убивали моего Виталия…

Помню, как-то я зажгла свечу. Молилась за спасение сына, просила у Бога помощи и заступничества, пока свеча не погасла. Свеча горела до позднего вечера. И погасла, когда в райцентре Ильинцы таки нашли машину Виталия! Еще одно совпадение или знамение…

Машина, из-за которой убили Виталия

— Наш родственник, который работал в ГАИ и помогал в поисках, случайно увидел знакомую «Ауди» возле больницы в Ильинцах. Номера на машине были те же, что и у сына. Возле машины «паслись» какие-то сомнительные личности… Когда наш родственник вызвал опергруппу, те установили, что автомобиль будто бы купил местный предприниматель, у котрого есть станция техобслуживания. Он торгует автозапчастями. Предприниматель клялся и божился, что не знает о пропавшем Виталии и чья это машина, — плачет Валентина Петровна. — В машине нашли документы сына. Странно, что районная полиция поверила перекупщику и отпустила как ни в чем не бывало. Не знала, что машина в розыске?

Но дальше за дело взялись уже опытные сыщики областного уголовного розыска. Вскоре новый хозяин автомобиля сознался во лжи и детально рассказал оперативникам, где и у кого он купил эту машину…

Машину Виталия обнаружили у предпринимателя, который торгует автозапчастями

Оперативники быстро задержали всех троих подозреваемых. Те как раз щедро обмывали «богатую добычу»… Кстати, первого преступника задержали в тот момент, когда в Италии погасла еще одна свеча, которую я зажгла с молитвой о спасении сына… Еще одно знамение?

«Виталий слезно просил пощады, предлагал деньги, говорил, что у него есть маленький сын, и вскоре родится второй»

— Преступление совершили трое мужчин возрастом от 24 до 26 лет родом из Винницкого и Ильинецкого районов, — рассказал «Фактам» адвокат семьи Коваль Сергей Герасимчук. — Среди них есть и лица ромской национальности. Один из злоумышленников был условно осужден, но продолжал преступную деятельность. Действуя группой по четкому сговору, на протяжении лета 2015 года они неоднократно обворовывали автомобили в райцентрах Винницкой области. Воровали аккумуляторы, фары, магнитолы, запасные шины, диски. Краденное сбывали своему знакомому в Ильницах.

В ночь накануне убийства они приехали в Винницу, где собирались украсть машину под заказ. Белую «Ауди» Виталия Коваля приметили на паркинге возле местной больницы около трех часов ночи. В материалах уголовного дела есть шокирующая деталь: преступники втроем совещались, как лучше убить человека. Сначала хотели зарезать, но потом передумали. Дескать, кровь запачкает салон, а они хотели срочно продать машину! Тогда решили задушить. Специально приготовили веревку, гаечный ключ, металлический трос. Втроем сели в машину к Виталию Ковалю и сказали, что хотят поехать в село за Винницу.

5 октября около 5 утра злоумышленники и таксист выехали на полевую дорогу возле воинской части — калиновского арсенала. Там один начал душить таксиста тросом. Двое подельников держали жертву. Но петля оборвалась. Спасаясь, Виталий выскочил из машины и бросился в сторону части. Нападавшие догнали его, сбили с ног и жестоко избили. Драку заметил часовой и предупредил, что будет стрелять. Тогда нападавшие решили убить жертву в другом месте. Они вновь избили таксиста, связали ему руки за спиной, затянули на шее петлю, посадили в салон его же машины и поехали в направлении Винницы. Но не найдя «подходящего» места, опять вернулись к Калиновке. В лесопосадке вытащили таксиста из машины, бросили на землю и задушили…

Убитого обокрали, забрав мобильные телефоны, золотые цепочку с крестиком, деньги, перстень и обручальное кольцо. Сняли рацию и навигатор с машины. Тело закидали ветками.

На угнанном автомобиле убийцы приехали в Ильинцы, где продали машину своему знакомому за смехотворные 20 тысяч гривен (автомобиль на тот момент стоил больше 100 тысяч гривен).





Правоохранители проводят следственные действия на месте преступления

— Когда эти нелюди везли сына на место расправы, Виталий слезно просил пощады, — говорит мать Виталия Коваля. — Предлагал деньги, говорил, что у него есть маленький сын, и вскоре родится второй малыш…

Странно, но после исчезновения сына мы, наши друзья и знакомые тысячу раз безуспешно обыскивали тот лес… Преступники после задержания долго морочили голову, мол, не могут ничего вспомнить, оправдывались, что не убивали сына, а просто бросили в лесу. Но потом точно показали, где оставили тело Виталия. Когда убийц возили на место преступления, таксисты и активисты остановили милицейские машины и засняли на видео одного из нелюдей.

«После оглашения приговора обвиняемые расплакались — из жалости к себе»

Родные и близкие Виталия Коваля верили в справедливость. Но два года назад Немировский районный суд первой инстанции вынес приговор: главарю банды и организатору убийства — 14 с половиной лет за решеткой, двоим его подельникам — 14 и 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества… Кроме того, они втроем должны возместить почти полмиллиона гривен морального ущерба родным Виталия Коваля.

— Мы были очень недовольны первым приговором, — рассказал «Фактам» отец Виталия Коваля Анатолий Коваль. — Преступники даже не извинились перед нами. Не возместили моральных убытков… Даже украденный золотой перстень сына не вернули. На суде, спасая свою шкуру, перекладывали вину один на другого, мол, кто-то больше, а кто-то меньше убивал. А нам вообще поначалу смеялись в глаза и даже за решеткой хвастались своей крутостью. Адвокат одного из них заяви, что его подзащитного просто «заставили убивать». Суд и прокуратура вначале трактовали это как «чистосердечное признание» и раскаяние, сотрудничество со следствием. А сам организатор лишь что-то вполголоса прошептал о прощении…

Какое тут может быть прощение и раскаяние? Они бы отсидели полсрока, вышли на волю и опять стали убивать… Но тогда суд и прокуратура не услышали доводы нашего адвоката, нашу боль и наши слезы… А сын приходил к нам во снах. Мучилась его душа. Мучились и мы…

— Данный приговор был просто несправедливым, учитывая обстоятельства совершения преступления, личности обвиняемых, — говорит адвокат Сергей Герасимчук. — Они совершили в совокупности целый ряд особо тяжких пре ступлений: разбойное нападение, убийство, совершенное из корыстных побуждений, кража, незаконное завладение транспортным средством, грабеж, пытки… Никакого искреннего раскаяния тоже не прозвучало. Почему тогда вынесли такое решение? У меня есть свои мысли по этому поводу. Поэтому я обжаловал этот несправедливый приговор в Верховном суде. Резонансное дело вновь направили для рассмотрения в Винницкий апелляционный суд, который и вынес решение. На этот раз справедливое… Обвиняемые до последнего верили, что обойдутся «малой кровью». Но после оглашения нового приговора даже расплакались… Но это «крокодиловы слезы» и только жалость к себе. Перед родными Виталия Коваля они так и не извинились. Приговор опять может быть обжалован в Верховном суде, так что мы ждем…

— Все трое осужденных должны отбывать более суровое наказание. Местный суд не учел, что обвиняемые действовали как организованная группа, по сговору совершили шестнадцать преступлений, из которых четыре — умышленные особо тяжкие. Поэтому коллегия судей Винницкого апелляционного суда удовлетворила жалобу потерпевшего — отца убитого таксиста и его адвоката и изменила сроки лишения свободы, — объяснили «Фактам» в пресс-службе Винницкого апеляционного суда.

Пока все трое осужденных находятся в винницком учреждении исполнения наказаний-1. Один и дальше будет отбывать срок в Виннице, а двое других ожидают отправки в другие исправительные колонии Украины…

Младший сын Виталия Коваля родился уже после смерти отца. Родные и близкие Виталия говорят, что и похороны, и рождение ребенка тоже сопровождали мистические моменты.

— Несколько лет назад мне снился странный сон. Вереница лодочек одна за другой плыли по реке, но не приставали к берегу… Конечно, я тогда не придала этому сну значения. Но именно вот так в 2015 году на похоронах сына в селе, где могилы наших дедушки и бабушки, плыла кавалькада автомобилей его друзей и коллег-таксистов, — сокрушается мать Виталия Коваля. — Был еще один очень жуткий и страшный сон… Виталик сидит в черной яме, которая быстро поглощает его, как болото. Я голыми руками раскапываю грязь почти до дна. И достаю оттуда… младенца! И только сейчас я поняла, что значило это видение…

Символично, но второй сын Виталия родился на Пасху 1 мая 2016 года именно в 5 утра. Так что число 5 стало для нас не только фатальным, но и счастливым! Хотя младший сын Виталия уже никогда не увидит своего отца, а старший со слезами на глазах долго еще спрашивал, почему папа на небе и кого он там катает на машине…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киевской области полицейские задержали мужчину, которого заподозрили в убийстве львовского таксиста, совершенном более семи лет назад — летом 2012 года. А в Тернополе вынесли приговор жестоким убийцам женщины-таксиста.

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