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Происшествия

В азербайджанских студентов стреляли армяне: стали известны подробности ночного инцидента в центре Киева

16:15 25 июля 2020
Стрельба

Председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев в Украине Хикмет Джавадов выступил с заявлением в связи со стрельбой по иностранным студентам в центре Киева, произошедшей в ночь на 25 июля.

«Получив информацию, я и высокопоставленные представители диаспоры прибыли на место происшествия. Когда наши студенты вернулись домой, они увидели машину с армянским номером во дворе здания. Видя, что азербайджанцы обращали на нее внимание, владелец машины поспорил с ними», — сказал Джавадов, пишет УНН со ссылкой на Parla.az.

По его словам, после этого к владельцу автомобиля, гражданину Армении, присоединился еще один армянин.

«У одного из них был пистолет, и он выстрелил. После этого армяне скрылись с места происшествия. Мы оставались на месте до пяти утра. Мы госпитализировали раненых. Полиция в настоящее время ищет преступников», — сказал Джавадов.

Как писали «ФАКТЫ», в последние недели произошло резкое обострение ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном, что создало реальную угрозу начала полномасштабной войны на Кавказе. В ряде стран эта ситуация спровоцировала инциденты с участием представителей азербайджанской и армянской диаспор. Несколько случаев насилия зафиксированы, в частности, в России.

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