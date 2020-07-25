- 16:45 Если вы заложник, не нужно пытаться помочь спецназу ликвидировать террористов, — переговорщик Вадим Рахлис
- 16:40 «Александрия» — «Мариуполь»: где смотреть онлайн матч плей-офф за путевку в Лигу Европы
- 16:37 Сбежавшего "полтавского террориста" Скрипника ищут с помощью приборов ночного видения и дронов
- 16:15 В азербайджанских студентов стреляли армяне: стали известны подробности ночного инцидента в центре Киева
- 16:11 Легендарный чемпион мира и Европы по футболу заразился коронавирусом
- 15:55 «Си Бриз-2020»: в Одессу вошла эскадра кораблей НАТО
- 15:48 В Киеве на карантин закрыли мужской монастырь ПЦУ
- 15:32 Контрабандисты пытались переправить в Румынию более 300 килограммов янтаря в бензобаках грузовика
- 15:27 Вице-премьер Резников женился на известной телеведущей на админгранице с Крымом
- 14:51 На Донбассе подросток жестоко расправился с таксистом и продал его машину
- 14:02 СБУ завела дело на родственницу кремлевского узника Шумкова: активисты подозревают подвох
- 14:01 Избиение за 7 секунд: видео самого быстрого нокаута в истории женского бокса
В азербайджанских студентов стреляли армяне: стали известны подробности ночного инцидента в центре Киева
Председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев в Украине Хикмет Джавадов выступил с заявлением в связи со стрельбой по иностранным студентам в центре Киева, произошедшей в ночь на 25 июля.
«Получив информацию, я и высокопоставленные представители диаспоры прибыли на место происшествия. Когда наши студенты вернулись домой, они увидели машину с армянским номером во дворе здания. Видя, что азербайджанцы обращали на нее внимание, владелец машины поспорил с ними», — сказал Джавадов, пишет УНН со ссылкой на Parla.az.
По его словам, после этого к владельцу автомобиля, гражданину Армении, присоединился еще один армянин.
«У одного из них был пистолет, и он выстрелил. После этого армяне скрылись с места происшествия. Мы оставались на месте до пяти утра. Мы госпитализировали раненых. Полиция в настоящее время ищет преступников», — сказал Джавадов.
Как писали «ФАКТЫ», в последние недели произошло резкое обострение ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном, что создало реальную угрозу начала полномасштабной войны на Кавказе. В ряде стран эта ситуация спровоцировала инциденты с участием представителей азербайджанской и армянской диаспор. Несколько случаев насилия зафиксированы, в частности, в России.218
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В азербайджанских студентов стреляли армяне: стали известны подробности ночного инцидента в центре Киева
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..
Ветер: 3 м/с Ю
Давление: 746 мм