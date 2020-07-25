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В Киеве обстреляли студентов-азербайджанцев, есть раненые: первые подробности инцидента
В ночь на 25 июля в Киеве произошла очередная перестрелка — выстрелы звучали у ресторана «Монтекки и Капулетти» в Печерском районе. Напомним, в ночь на 20 июля выстрелы гремели на проспекте Гонгадзе.
По сведениям источников ресурса OBOZREVATEL, новый вооруженный конфликт произошел между неустановленными лицами и гражданами Азербайджана и закончился огнестрельным ранением ног двух студентов Киевского национального университета технологий и дизайна (оба — азербайджанцы).
Одного из пострадавших госпитализировали, второму медицинскую помощь оказали на месте.
Стрелявшие скрылись на автомобиле Mercedes-Benz.
Полиция обнаружила на месте происшествия 2 гильзы от патронов калибра 9 мм и ввела операцию «Сирена».
Напомним, июль стал по-настоящему жарким месяцем в плане осложнения криминогенной ситуации в столице, начавшись с массового вооруженного конфликта на Бессарабской площади. После этого выстрелы гремели на Подоле (у кинотеатра «Жовтень»), на Осокорках, и на улице Вышгородской.
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