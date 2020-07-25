Антипутинский майдан на Дальнем Востоке: на улицы вышло рекордное число протестующих (видео)

В России в Хабаровске 25 июля прошел очередной массовый митинг в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщают российские СМИ.

По сообщениям очевидцев, эта акция была самой многочисленной за последнее время — на улицы вышли десятки тысяч людей. Также демонстрации проходят во Владивостоке и Южно-Сахалинске.

Сегодняшняя акция началась в полдень по местному времени, а в начале первого прошло шествие по центру города. Демонстранты скандировали лозунги «Я/Мы Фургал» и «20 лет доверия нет!»

Акция в Хабаровске идёт четвёртый час.



Видео: Ирина Тумакова / «Новая газета» pic.twitter.com/n5s0MPmOuo — Новая Газета (@novaya_gazeta) July 25, 2020

В нескольких российских городах сегодня задерживают людей, которые пришли выразить солидарность с протестующими в Хабаровске. Так, задержания в связи с акциями солидарности с участниками митингов в Хабаровском крае проходят сегодня в Москве и Краснодаре. В столице с Пушкинской площади забрали как минимум четырнадцать человек.

Когда «журналист» Нарышкин тратит огромные усилия, чтобы доказать всем, что митинги в Хабаровске не политические и антипутинских лозунгов там нет, вам важно помнить: журналист и подставка для микрофона - разные вещи. Даже если у подставки есть удостоверение. pic.twitter.com/eJd6zZKkLb — Alexey Navalny (@navalny) July 25, 2020

Как писали «ФАКТЫ», Фургал был задержан утром 9 июля и самолетом доставлен в Москву. Басманный суд арестовал его по делу об убийствах, совершенных 15 лет назад. Фургал вину не признает.

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