- 17:07 Антипутинский майдан на Дальнем Востоке: на улицы вышло рекордное число протестующих
- 16:45 Если вы заложник, не нужно пытаться помочь спецназу ликвидировать террористов, — переговорщик Вадим Рахлис
- 16:40 «Александрия» — «Мариуполь»: где смотреть онлайн матч плей-офф за путевку в Лигу Европы
- 16:37 Сбежавшего "полтавского террориста" Скрипника ищут с помощью приборов ночного видения и дронов
- 16:15 В азербайджанских студентов стреляли армяне: стали известны подробности ночного инцидента в центре Киева
- 16:11 Легендарный чемпион мира и Европы по футболу заразился коронавирусом
- 15:55 «Си Бриз-2020»: в Одессу вошла эскадра кораблей НАТО
- 15:48 В Киеве на карантин закрыли мужской монастырь ПЦУ
- 15:32 Контрабандисты пытались переправить в Румынию более 300 килограммов янтаря в бензобаках грузовика
- 15:27 Вице-премьер Резников женился на известной телеведущей на админгранице с Крымом
- 14:51 На Донбассе подросток жестоко расправился с таксистом и продал его машину
- 14:02 СБУ завела дело на родственницу кремлевского узника Шумкова: активисты подозревают подвох
Антипутинский майдан на Дальнем Востоке: на улицы вышло рекордное число протестующих (видео)
В России в Хабаровске 25 июля прошел очередной массовый митинг в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщают российские СМИ.
По сообщениям очевидцев, эта акция была самой многочисленной за последнее время — на улицы вышли десятки тысяч людей. Также демонстрации проходят во Владивостоке и Южно-Сахалинске.
Сегодняшняя акция началась в полдень по местному времени, а в начале первого прошло шествие по центру города. Демонстранты скандировали лозунги «Я/Мы Фургал» и «20 лет доверия нет!»
Акция в Хабаровске идёт четвёртый час.— Новая Газета (@novaya_gazeta) July 25, 2020
Видео: Ирина Тумакова / «Новая газета» pic.twitter.com/n5s0MPmOuo
В нескольких российских городах сегодня задерживают людей, которые пришли выразить солидарность с протестующими в Хабаровске. Так, задержания в связи с акциями солидарности с участниками митингов в Хабаровском крае проходят сегодня в Москве и Краснодаре. В столице с Пушкинской площади забрали как минимум четырнадцать человек.
Когда «журналист» Нарышкин тратит огромные усилия, чтобы доказать всем, что митинги в Хабаровске не политические и антипутинских лозунгов там нет, вам важно помнить: журналист и подставка для микрофона - разные вещи. Даже если у подставки есть удостоверение. pic.twitter.com/eJd6zZKkLb— Alexey Navalny (@navalny) July 25, 2020
Как писали «ФАКТЫ», Фургал был задержан утром 9 июля и самолетом доставлен в Москву. Басманный суд арестовал его по делу об убийствах, совершенных 15 лет назад. Фургал вину не признает.127
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В азербайджанских студентов стреляли армяне: стали известны подробности ночного инцидента в центре Киева
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..
Ветер: 3 м/с Ю
Давление: 746 мм