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Мир

Антипутинский майдан на Дальнем Востоке: на улицы вышло рекордное число протестующих (видео)

17:07 25 июля 2020
Протесты

В России в Хабаровске 25 июля прошел очередной массовый митинг в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщают российские СМИ.

По сообщениям очевидцев, эта акция была самой многочисленной за последнее время — на улицы вышли десятки тысяч людей. Также демонстрации проходят во Владивостоке и Южно-Сахалинске.

Сегодняшняя акция началась в полдень по местному времени, а в начале первого прошло шествие по центру города. Демонстранты скандировали лозунги «Я/Мы Фургал» и «20 лет доверия нет!»

 

В нескольких российских городах сегодня задерживают людей, которые пришли выразить солидарность с протестующими в Хабаровске. Так, задержания в связи с акциями солидарности с участниками митингов в Хабаровском крае проходят сегодня в Москве и Краснодаре. В столице с Пушкинской площади забрали как минимум четырнадцать человек.

 

Как писали «ФАКТЫ», Фургал был задержан утром 9 июля и самолетом доставлен в Москву. Басманный суд арестовал его по делу об убийствах, совершенных 15 лет назад. Фургал вину не признает.

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