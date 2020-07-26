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Самолет с пассажирами упал на жилые дома в США: видео с места трагедии
В США в городе Уэст-Джордан (штат Юта) 25 июля потерпел крушение небольшой самолет Piper PA-32, на борту которого находились шесть человек. Самолет упал на жилые дома.
Как сообщает американский телеканал FoxNews, в результате авиакатастрофы погибли мужчина, пилотировавший самолет, женщина и девятимесячная девочка, а трое других пассажиров самолета получили травмы. Одна женщина находится в критическом состоянии.
#Planecrash in our culdisac 2 houses down from me in West Jordan, Utah about an hour or so ago. Scariest experience in our lives! So sad for those passed away! pic.twitter.com/Wrk95Yx3lF— Em (@UtahgirlEm) July 25, 2020
Из-за падения самолета один дом был разрушен и еще два получили повреждения. Женщина, которая находилась в доме в момент крушения, также находится в критическом состоянии.
Как писали «ФАКТЫ», 25 июля похожая трагедия произошла в Германии. Там в городе Везель небольшой легкомоторный самолет врезался в дом. Трагедия с легкомоторным самолетом произошла в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Погибли не менее трех человек, есть пострадавшие, среди которых ребенок. Известно о двух погибших, которые были в самолете, также не удалось спасти человека, в момент аварии находившегося в доме.385
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