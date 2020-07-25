Самолет упал на жилой дом в Германии, есть жертвы (видео)

В Германии в городе Везель небольшой легкомоторный самолет врезался в дом. Ранее во время посадки в Стамбуле развалился на части пассажирский самолет.



Трагедия с легкомоторным самолетом произошла в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Погибли не менее трех человек, есть пострадавшие, среди которых ребенок. Известно о двух погибших, которые были в самолете, также не удалось спасти человека, в момент аварии находившегося в доме.



Как сообщает FOCUS Online, самолет упал на крышу пятиквартирного дома, после этого разгорелся пожар. Прибывшие на место спасатели оперативно потушили возгорание. Верхний этаж здания полностью разрушен.

По данным СМИ, в доме проживает одна или две семьи. Полиция выясняет причины падения самолета.

Отметим, в июле прошлого года в Германии произошла похожая трагедия. Тогда недалеко от Карлсруэ, земля Баден-Вюртемберг, малый самолет врезался в гипермаркет. Погибли люди, находившиеся в самолете. В магазине никто не пострадал.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали еще об одной авиакатастрофе в Германии, в которой при странных обстоятельствах разбился бизнес-джет. Тогда погибла самая богатая женщина в России Наталья Филева.

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