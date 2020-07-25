27.66 / 27.90 31.84 / 32.36
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Самолет упал на жилой дом в Германии, есть жертвы (видео)

19:53 25 июля 2020
самолет

В Германии в городе Везель небольшой легкомоторный самолет врезался в дом. Ранее во время посадки в Стамбуле развалился на части пассажирский самолет.

Трагедия с легкомоторным самолетом произошла в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Погибли не менее трех человек, есть пострадавшие, среди которых ребенок. Известно о двух погибших, которые были в самолете, также не удалось спасти человека, в момент аварии находившегося в доме.

Как сообщает FOCUS Online, самолет упал на крышу пятиквартирного дома, после этого разгорелся пожар. Прибывшие на место спасатели оперативно потушили возгорание. Верхний этаж здания полностью разрушен.

По данным СМИ, в доме проживает одна или две семьи. Полиция выясняет причины падения самолета.

Отметим, в июле прошлого года в Германии произошла похожая трагедия. Тогда недалеко от Карлсруэ, земля Баден-Вюртемберг, малый самолет врезался в гипермаркет. Погибли люди, находившиеся в самолете. В магазине никто не пострадал.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали еще об одной авиакатастрофе в Германии, в которой при странных обстоятельствах разбился бизнес-джет. Тогда погибла самая богатая женщина в России Наталья Филева.

115

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Юлия Зорий

Юлия Зорий: "В Киеве я никак не могла найти работу и устроилась в кофейню официанткой"

самолет

Самолет упал на жилой дом в Германии, есть жертвы (видео)

дым

В сети сообщили о сильном пожаре под Донецком: город накрыл черный дым (фото, видео)

Алексей Резников и Юлия Зорий

Вице-премьер Резников женился на известной телеведущей на админгранице с Крымом (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер