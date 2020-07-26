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Спорт

Вместо похорон – в стрип-клуб: баскетболист НБА угодил в громкий скандал (фото)

13:57 26 июля 2020
Лу Уильямс

33-летний атакующий защитник клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямс нарвался на серьезные проблемы. Ранее стало известно, что баскетболист Винс Картер, сыгравший в НБА в четырех разных десятилетиях, завершил карьеру.

Баскетболист, находившийся вместе с клубом в Орландо, куда съехались все команды для доигровки сезона, отпросился у тренерского штаба поехать в Атланту на похороны деда. Вот только участием в траурных мероприятиях дело не ограничилось, и Лу также посетил стрип-клуб. Сам Уильямс попытался скрыть данное обстоятельство, но его «выдал» рэпер Джек Харлоу, опубликовавший совместное фото с баскетболистом.

Как сообщает ESPN, Лу уже признал, что посещал клуб, — правда, утверждает, что провел там немного времени и не контактировал со стриптизершами. Извинения были приняты, но вряд ли Уильямсу удастся избежать наказания, да и наверняка придется провести определенное время в самоизоляции.

Отметим, что в нынешнем сезоне защитник провел за «Клипперс» 60 матчей, в среднем набирая по 18,7 очков за игру. Правда, в последнем матче против «Вашингтона» Лу уже участия не принимал.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звезду НБА Леброна Джеймса обвинили в измене жене с моделью.

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