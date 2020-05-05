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Лучшего спортсмена десятилетия обвинили в измене жене с моделью: фото красотки
Похоже, звездный баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» 35-летний Леброн Джеймс, признанный лучшим спортсменом прошедшего десятилетия по версии авторитетного информационного агентства Associated Press, вляпался в громкий скандал.
Модель Эрза Халити, являющаяся супругой игрока команды Американской футбольной лиги (НФЛ) «Денвер Бронкос» Ника Ваннетта, опубликовала на своей странице в Instagram игровое фото Джеймса, оставив неоднозначную подпись: «Я единственная, кто не является фанатом Леброна? Думаю, я никогда не буду болеть за ребят, которые изменяют своим женам, особенно с Софией Джаморой», — написала девушка.
Отметим, что ранее Халити и Джамора были близкими подругами и коллегами по модельному цеху. Но, видимо, между девушками пробежала черная кошка, что Эрза решила «подставить» свою бывшую подругу.
Добавим, что Джеймс с 2013-го года женат на Саванне Бринсон, с которой познакомился еще в студенческие года. Пара воспитывает троих детей — 15-летнего Леброна-младшего, 12-летнего Брюса Максимуса и 5-летнюю Жури.
Реакция на обвинения как самого Джеймса, так и его семьи пока неизвестна.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший футболист «Шахтера» Чиприан Марика угодил в громкий секс-скандал.
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