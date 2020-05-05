26.85 / 27.15 28.99 / 29.53
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Лучшего спортсмена десятилетия обвинили в измене жене с моделью: фото красотки

10:39 5 мая 2020 292
Леброн Джеймс
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Похоже, звездный баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» 35-летний Леброн Джеймс, признанный лучшим спортсменом прошедшего десятилетия по версии авторитетного информационного агентства Associated Press, вляпался в громкий скандал.

Модель Эрза Халити, являющаяся супругой игрока команды Американской футбольной лиги (НФЛ) «Денвер Бронкос» Ника Ваннетта, опубликовала на своей странице в Instagram игровое фото Джеймса, оставив неоднозначную подпись: «Я единственная, кто не является фанатом Леброна? Думаю, я никогда не буду болеть за ребят, которые изменяют своим женам, особенно с Софией Джаморой», — написала девушка.

Отметим, что ранее Халити и Джамора были близкими подругами и коллегами по модельному цеху. Но, видимо, между девушками пробежала черная кошка, что Эрза решила «подставить» свою бывшую подругу.

София Джамора

Добавим, что Джеймс с 2013-го года женат на Саванне Бринсон, с которой познакомился еще в студенческие года. Пара воспитывает троих детей — 15-летнего Леброна-младшего, 12-летнего Брюса Максимуса и 5-летнюю Жури.

Леброн Джеймс с семьей

Реакция на обвинения как самого Джеймса, так и его семьи пока неизвестна.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший футболист «Шахтера» Чиприан Марика угодил в громкий секс-скандал.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Задержанный мальчик

В США задержали пятилетнего мальчика, который на машине родителей ехал покупать себе Lamborghini (фото, видео)

Львицы и лев дерутся

Восемь львиц напали на льва и устроили ему серьезную взбучку (видео)

Ким Чен Ын

Путин наградил Ким Чен Ына медалью: сеть взорвалась язвительными комментариями

Леброн Джеймс

Лучшего спортсмена десятилетия обвинили в измене жене с моделью: фото красотки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер