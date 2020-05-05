Лучшего спортсмена десятилетия обвинили в измене жене с моделью: фото красотки

Спорт

Похоже, звездный баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» 35-летний Леброн Джеймс, признанный лучшим спортсменом прошедшего десятилетия по версии авторитетного информационного агентства Associated Press, вляпался в громкий скандал.

Модель Эрза Халити, являющаяся супругой игрока команды Американской футбольной лиги (НФЛ) «Денвер Бронкос» Ника Ваннетта, опубликовала на своей странице в Instagram игровое фото Джеймса, оставив неоднозначную подпись: «Я единственная, кто не является фанатом Леброна? Думаю, я никогда не буду болеть за ребят, которые изменяют своим женам, особенно с Софией Джаморой», — написала девушка.

Отметим, что ранее Халити и Джамора были близкими подругами и коллегами по модельному цеху. Но, видимо, между девушками пробежала черная кошка, что Эрза решила «подставить» свою бывшую подругу.

София Джамора

Добавим, что Джеймс с 2013-го года женат на Саванне Бринсон, с которой познакомился еще в студенческие года. Пара воспитывает троих детей — 15-летнего Леброна-младшего, 12-летнего Брюса Максимуса и 5-летнюю Жури.

Леброн Джеймс с семьей

Реакция на обвинения как самого Джеймса, так и его семьи пока неизвестна.

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