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В Telegram появились видеозвонки: как воспользоваться новой функцией
В популярном мессенджере Telegram появилась возможность осуществлять видеозвонки. Команда проекта обновила приложение для iOS в App Store и теперь можно воспользоваться данной функцией.
Для того, чтобы позвонить в Telegram следует придерживаться следующей инструкции:
- скачать самую актуальную версию Telegram через App Store
- 10 раз нажать на значок настроек в приложении, тем самым открывая дебаг-меню
- включить в дебаг-меню функцию Experimental Feature
- зайти в профиль, потянуть аватарку вниз и теперь появится возможность позвонить по видеосвязи своему собеседнику.
Как писали «ФАКТЫ», недавно база с данными нескольких миллионов пользователей мессенджера Telegram всплыла на одном из форумов в Даркнете.98
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