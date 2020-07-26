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Наука и технологии

В Telegram появились видеозвонки: как воспользоваться новой функцией

17:19 26 июля 2020
Telegram

В популярном мессенджере Telegram появилась возможность осуществлять видеозвонки. Команда проекта обновила приложение для iOS в App Store и теперь можно воспользоваться данной функцией.

Для того, чтобы позвонить в Telegram следует придерживаться следующей инструкции:

- скачать самую актуальную версию Telegram через App Store

- 10 раз нажать на значок настроек в приложении, тем самым открывая дебаг-меню

- включить в дебаг-меню функцию Experimental Feature

- зайти в профиль, потянуть аватарку вниз и теперь появится возможность позвонить по видеосвязи своему собеседнику.

Как писали «ФАКТЫ», недавно база с данными нескольких миллионов пользователей мессенджера Telegram всплыла на одном из форумов в Даркнете.

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