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Личные данные миллионов пользователей Telegram утекли в сеть
База с данными нескольких миллионов пользователей мессенджера Telegram, через который ранее в Украине продавали, вероятно, базы «ПриватБанка», всплыла на одном из форумов в Даркнете.
Как сообщает KOD.RU, файл с данными занимает примерно 900 мегабайт. В нем можно найти телефонные номера по никам в Telegram. Также в файле содержится уникальный идентификатор пользователя в мессенджере.
В пресс-службе Telegram факт существования базы подтвердили: «Такие базы обычно содержат соответствия „номер телефона — идентификатор пользователя в Telegram“. Они собираются через злоупотребление встроенной функцией импорта контактов при регистрации пользователя. К сожалению, ни один сервис, позволяющий пользователям общаться с контактами из своей телефонной книги, не может полностью исключить подобный перебор».
Также в пресс-службе заявили, что большинство слитых аккаунтов уже неактуальны, а меры, предпринятые еще в 2019 году, помогают не светить свой номер, и добавили, что в Telegram почти 70% аккаунтов в базе являются пользователями из Ирана, а 30% — из России.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Telegram слили базы с данными украинских водителей. СБУ занялась выяснением того, кто занимался продажей данных через мессенджер и как к этим людям попали базы данных.
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