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Закрыл в банке и снимал видео: на Львовщине задержали парня, который жестоко поиздевался над котенком
Правоохранители нашли парня, который во Львовской области законсервировал котенка в банке и выложил видео издевательств над животным в соцсеть.
Как сообщает Червоноградский отдел полиции ГУНП во Львовской области на своей странице в Facebook, правоохранители задержали парня, закрывшего котенка в банке и выставившего это видео в Instagram.
«Его везут в Сокальское отделения полиции Червоноградского отдела полиции ГУНП во Львовской области для проведения проверки и внесения сведений в единый реестр досудебных расследований по факту жестокого обращения с животными», — говорится в сообщении.
Напомним, сам парень заявил, что закрыл котенка в банке «ради шутки».
«Дорогие друзья, это была просто шутка, злая шутка. С котом все в порядке. Не знаю, почему видео так стало популярным. Банка не была закрыта», — сказал он.
Ранее сообщалось, что в Сумах студентки сняли на видео то, как они выбрасывают котов в колодец.138
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