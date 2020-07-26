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Закрыл в банке и снимал видео: на Львовщине задержали парня, который жестоко поиздевался над котенком

18:01 26 июля 2020
Котенок

Правоохранители нашли парня, который во Львовской области законсервировал котенка в банке и выложил видео издевательств над животным в соцсеть.

Как сообщает Червоноградский отдел полиции ГУНП во Львовской области на своей странице в Facebook, правоохранители задержали парня, закрывшего котенка в банке и выставившего это видео в Instagram.

«Его везут в Сокальское отделения полиции Червоноградского отдела полиции ГУНП во Львовской области для проведения проверки и внесения сведений в единый реестр досудебных расследований по факту жестокого обращения с животными», — говорится в сообщении.

Напомним, сам парень заявил, что закрыл котенка в банке «ради шутки».

«Дорогие друзья, это была просто шутка, злая шутка. С котом все в порядке. Не знаю, почему видео так стало популярным. Банка не была закрыта», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Сумах студентки сняли на видео то, как они выбрасывают котов в колодец.

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Закрыл в банке и снимал видео: на Львовщине задержали парня, который жестоко поиздевался над котенком

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