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На Львовщине изверг законсервировал котенка в банке и похвастался «достижением» в Instagram
Во Львовской области парень жестоко поиздевался над котенком, законсервировав его в банке, а потом опубликовал соответствующее видео в Instagram. Об этом написала в Facebook известный журналист Виктория Балицкая.
«Есть информация, что этот негодяй из Червонограда. У меня много френдов из этого города. Может кто-то предоставит какую-то информацию», — написала она.
Она просит правоохранителей отреагировать должным образом согласно закону о жестоком обращении с животным.
По словам мучителя, это была «шутка». Котенок остался жив. Соответствующее видео парень опубликовал в своем Instagram.
Как писали «ФАКТЫ», случаи издевательств над животными, к сожалению, не являются редкостью в Украине. Так, в декабре полиция в Харькове открыла уголовное производство по статье о жестоком обращении с животными — это произошло после того, как в сеть попало видео издевательств над маленьким котенком. На нем бабушка издевалась над котенком. Внучка потом выложила это видео в сеть.
А в Сумах две студентки училища выбросили в колодец котов и сняли это на видео.28
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