27.65 / 27.86 31.87 / 32.25
Киев: +24
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Чудо-гол Ярмоленко спас «Вест Хэм» от поражения в заключительном матче сезона (видео)

20:20 26 июля 2020
Андрей Ярмоленко

В воскресенье, 26 июля, прошел завершающий тур в английской премьер-лиге. Лондонский «Вест Хэм», за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, принимал на своем поле борющуюся за выживание «Астон Виллу».

Пропустив первыми на 84-й минуте, хозяева с ответом не медлили и после полного оборота секундной стрелки сравняли счет. Результативный удар удался нашему соотечественнику, научившему звездного одноклубника популярному украинскому приветствию, который вышел на замену сразу после перерыва. Правда, не обошлось без рикошета, но от этого траектория полета мяча вышла еще более захватывающей.

Примечательно, что этот забитый мяч стал для Ярмоленко, пропустившего долгое время из-за тяжелой травмы, пятым в нынешнем сезоне. Что касается «молотобойцев», то благодаря успешным результатам в последних турах команда смогла сохранить прописку в премьер-лиге на следующий сезон.

Добавим, что главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес уже известил руководство, что не рассчитывает на украинца, а также еще двух футболистов — Фелипе Андерсона и Албиана Аети). Средства, полученные после продажи указанных игроков, наставник намерен потратить на форварда «Брентфорда» Саида Бенрахму.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ярмоленко учит фанатов «Вест Хэма» украинскому языку.

169

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Андрей Ярмоленко

Чудо-гол Ярмоленко спас «Вест Хэм» от поражения в заключительном матче сезона (видео)

Руслан Хомчак

«Не поддавайтесь панике»: Хомчак высказался о полном прекращении огня на Донбассе

КПП «Еленовка»

Пропускать будут не всех: боевики на один день откроют КПВВ «Еленовка»

танкер Delfi

Эвакуация Delfi с одесского пляжа: судовладельцу отказали в продлении работ, ситуация признана чрезвычайной

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер