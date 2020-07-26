Угроза нацбезопасности: в СНБО сообщили об утечке данных из сервиса, которым пользуются госорганы

Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО Украины обнаружил утечку данных, создающую угрозу кибератак на украинские сайты.

Как сообщает Совет национальной безопасности и обороны на своей странице в Facebook, DarkNet опубликовал перечень из почти 3 миллионов сайтов, использующих сервис Cloudflare для защиты от DDoS и других кибератак.

Сервис Cloudflare предоставляет сетевые услуги по сокрытию истинных IP-адресов — это смягчает DDoS-атаки, обеспечивает работу в интернете служб безопасности и сервисов сервера распределенных доменных имен.

В перечне данных — реальные IP-адреса сайтов. Среди них 45 записей с доменом «gov.ua» и больше 6 500 с доменом «ua», в том числе ресурсы объектов критической инфраструктуры.

Владельцам скомпрометированных сайтов рекомендовали, по возможности, изменить IP-адреса размещения веб-ресурсов и усилить мониторинг кибератак.

Ранее сообщалось, что России хотят наказать санкциями за кибератаки.

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