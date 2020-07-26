27.65 / 27.86 31.87 / 32.25
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Угроза нацбезопасности: в СНБО сообщили об утечке данных из сервиса, которым пользуются госорганы

21:50 26 июля 2020
Хакер

Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО Украины обнаружил утечку данных, создающую угрозу кибератак на украинские сайты.

Как сообщает Совет национальной безопасности и обороны на своей странице в Facebook, DarkNet опубликовал перечень из почти 3 миллионов сайтов, использующих сервис Cloudflare для защиты от DDoS и других кибератак.

Сервис Cloudflare предоставляет сетевые услуги по сокрытию истинных IP-адресов — это смягчает DDoS-атаки, обеспечивает работу в интернете служб безопасности и сервисов сервера распределенных доменных имен.

В перечне данных — реальные IP-адреса сайтов. Среди них 45 записей с доменом «gov.ua» и больше 6 500 с доменом «ua», в том числе ресурсы объектов критической инфраструктуры.

Владельцам скомпрометированных сайтов рекомендовали, по возможности, изменить IP-адреса размещения веб-ресурсов и усилить мониторинг кибератак.

Ранее сообщалось, что России хотят наказать санкциями за кибератаки.

134

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Муса Сулейманов

В Крыму назвали причину смерти трехлетнего сына политузника Сулемайнова

паспорт ДНР

Зачем Кремлю «вынужденные переселенцы» в ОРДО: Кирилл Сазонов о новом «законе» боевиков

Оливия де Хэвилленд в фильме «Унесенные ветром»

Скончалась звезда "Унесенных ветром" Оливия де Хэвилленд (фото)

Ураган Ивано-Франковск

Известная украинская команда изолировалась в полном составе после вспышки коронавируса (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер