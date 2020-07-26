На озере Свитязь перевернуля катамаран с детьми: детали ЧП

В воскресенье, 26 июля, в Волынской области перевернулся катамаран, на котором было восемь человек. Ранее в Херсонской области утонула трехлетняя девочка.

Как сообщает в своем Facebook представитель Управления ГСЧС Украины в Волынской области Владимир Нестеров, на озере Свитязь, находящемся в Шацком районе, водолазы спасли людей, которые оказались в воде.

Перевернулся катамаран, на котором плавали отдыхающие, и в воду упали восемь человек без спасательных жилетов, в том числе двое детей 12 и 6 лет. Водолазы доставили участников происшествия на берег. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Ранее сообщалось, что в последние дни курортников в Кирилловке, использующих большие надувные матрасы, массово относит отжимным ветром от берега в море.

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