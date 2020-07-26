Вакцину от коронавируса начали тестировать на людях в Индии

Вслед за британскими учеными об испытаниях новой вакцины против коронавируса на людях сообщили в Индии.

Об этом передает AP.

Так, Всеиндийский институт медицинских наук (AIIMS), ведущее медицинское учебное заведение в столице Индии Нью-Дели, сообщил, что в пятницу была введена первая доза пробной вакцины от COVID-19.

Вакцина-кандидат, Covaxin, входит в число почти двух десятков средств, которые проходят испытания на людях во всем мире.

AIIMS вошел в список 12 учреждений, отобранных Индийским советом по медицинским исследованиям для проведения клинических испытаний Covaxin.

Сообщается, что страна начала первые испытания на людях потенциальной вакцины против коронавируса в связи с очень высоким уровнем заболевания: почти 49 тысяч индийцев инфицированы в последние дни.

В целом по состоянию на субботу, 26 июля, в Индии общее число подтвержденных случаев коронавируса превысило 1,3 миллиона. При этом вспышки заболевания зафиксированы в 36 штатах страны. В то же время в мире на утро воскресенья количество больных коронавирусной болезнью COVID-19 составляет 16 203 479 человек. Из них 9 914 013 человек выздоровели, 648 453 пациента умерли.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о том, что вакцина от COVID-19, которую разработала китайская компания, ориентировочно будет стоить 1000 гривен. В Украине сначала будут вакцинировать врачей, силовиков, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

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