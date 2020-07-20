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Здоровье и медицина

В Великобритании объявили об успешных испытаниях вакцины от COVID-19 на людях

21:01 20 июля 2020
Вакцина

Оксфордский университет разработал вакцину против коронавируса, которая тренирует иммунную систему.

Как сообщает Reuters, результаты испытаний показали, что вакцина от COVID-19, находящаяся в стадии разработки, не вызвала иммунные реакции антител и Т-клеток. При этом не зафиксированы серьезные побочные эффекты.

Инъекция стимулирует организм вырабатывать антитела и лейкоциты, которые способны бороться с коронавирусом. Опасные побочные эффекты не выявлены, но у 70% участвующих в эксперименте развилась лихорадка либо головная боль, которые можно устранить с помощью парацетамола.

Сейчас проводятся более масштабные испытания. Причем Великобританией заказано 100 миллионов доз вакцины.

Ранее сообщалось, что хакеры из РФ попытались похитить в Великобритании данные о вакцине от коронавируса.

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