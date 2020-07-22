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Стало известно, сколько будет стоить вакцина от коронавируса и кто в Украине получит ее первым
Вакцина от COVID-19, которую разработала китайская компания, ориентировочно будет стоить 1000 гривен. В Украине сначала будут вакцинировать врачей, силовиков, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.
Об этом в эфире «Украинского радио» заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, Украине первой озвучила предложение приобрести вакцину компания из Китая. Эта компания первая в списке среди разработчиков в списке ВОЗ. По их предложению, вакцина будет стоить около 20 долларов, ее нужно будет вводить дважды.
Ляшко отметил, что еще проводятся испытания. Препарат пока не зарегистрирован, поэтому о сроках поступления в Украину вакцины говорить рано.
Кроме того, медик отметил, что важно вакцинировать 100 процентов населения Украины, но есть противопоказания к вакцинации.
По его словам, вакцинировать медицинских работников, и сотрудников силовых структур нужно за средства государственного бюджета.
Напомним, во второй половине июля британская фармацевтическая компания AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и американская компания Moderna заявили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса.
Вакцина AstraZeneca, разработанная совместно с учеными Оксфордского университета, безопасна и вызывает сразу два ответа иммунной системы, важных для защиты организма от коронавирусной инфекции. После первых испытаний с участием более тысячи здоровых людей, правительство Великобритании заказало 100 миллионов доз вакцин
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!