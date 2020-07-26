Украинские заробитчане заразились коронавирусом в Германии: что об этом известно

В число 16 млн человек, инфицированных коронавирусом в мире, вошли сезонные рабочие из Украины, работавшие на ферме в немецкой Баварии, где на минувших выходных была зафиксирована вспышка коронавируса на ферме.

Об этом заявил глава округа Дингольфинг-Ландау Вернер Бумедер, передает Укринформ.

«Среди инфицированных — сезонные рабочие из Венгрии, Румынии, Болгарии и Украины», — сообщил чиновник.

По словам Бумедера, всего на ферме обнаружили более 170 случаев инфицирования.

Чтобы избежать дальнейшего распространения коронавируса власти отправили на карантин всю ферму. Почти 500 ее работников, включительно с теми, чей тест оказался отрицательным, не имеют права покидать жилища, им организована доставка необходимого.

Сообщается, что стратегия немецких властей в борьбе с коронавирусом заключается в раннем выявлении контактов и изоляции ячеек вплоть до целых округов.

Кроме того, еще одна вспышка коронавируса произошла на ферме вблизи города Мамминг в Нижней Баварии. Там коронавирусом заразились по меньшей мере 174 сезонных рабочих.

В свою очередь, в Генконсульстве Украины в Мюнхене заверили, что к ним за помощью никто из соотечественников не обращался.

Всего же в Германии, по данным института Роберта Коха (RKI), по состоянию на 26 июля подтверждено 205 269 случаев инфицирования, из них 305 за последние сутки.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на прошлой неделе в центре немецкого города Франкфурта-на-Майне произошли массовые беспорядки — так называемая «антиковидная вечеринка», в результате которых пострадали десятки людей, включая пятерых полицейских. Были задержаны 39 человек в возрасте от 17 до 23 лет.

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