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В ЕС пока не могут решить, пускать ли к себе украинцев
В Евросоюзе пока так и не утвердили точный список «третьих» стран, из которых готовы принимать туристов. Сначала предполагалось, что список будет согласован 26 июня. Сейчас стало известно, что переговоры отложены до вечера 27 июня. Дипломаты просят больше времени на консультации. Окончательное утверждение может состояться в понедельник, 29 июня.
Агентство MarketWatch приводит предварительную версию «зеленого» и «красного» списка. Украины нет ни в одном из перечней, потому нашим соотечественникам советуют повременить с планированием поездки в Европу, пока ситуация не прояснится.
Предположительно в «зеленый» список войдут до 20 государств. В черновой версии списка есть Грузия, Сербия, Черногория, Канада, Новая Зеландия, Австралия, Южная Корея, Япония, Таиланд, Марокко, Тунис, Алжир, Уругвай, Руанда. Возможно, добавится Китай, если решение будет взаимным, то есть Поднебесная аналогично откроет границы для туристов из ЕС.
При этом в Евросоюзе не готовы принимать туристов из США из-за высокого распространения в Штатах COVID-19. По той же причине в красный список готовятся включить Россию и Бразилию.
Напомним, в Евросоюзе еще в начале июня решили, что пик пандемии пройден, а потому можно постепенно смягчать карантин.19
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