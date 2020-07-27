Польша выдала украинцам намного меньше виз: названа причина

Несмотря на готовность усилить безопасность и защиту прав заробитчан, польские власти не спешат массово раздавать документы на въезд и работу в своей стране: в первом полугодии украинцы получили в консульских учреждениях Польши более 270 тысяч виз, что в целом на 44,2% меньше виз, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили в МИД Польши, передает «Укринформ».

Так, за 6 месяцев текущего года гражданам Украины было выдано 270 тыс. 360 виз, из них 269 тыс. 875 национальных виз (типа D) и 485 шенгенских виз (типа С).

Национальных виз было оформлено на 44% меньше, чем в 2019 году, и шенгенских — меньше на 77%.

Такое резкое падение выдачи виз объясняют пандемией коронавируса. В частности, из-за карантина в Украине были закрыты польские консульства и визовые центры.

Напомним, что с 1 июля Польша в рамках ослабления карантинных мер возобновила регулярное авиасообщение с Украиной, первые рейсы уже выполняются из Киева и Львова.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что у польской стороны было благородное желание отменить обязательный 14-дневный карантин для украинцев. Затем его убрали только для тех, кто прибыл в страну на самолете. Но с 3 июля карантин снова стал обязательным для всех прибывающих из нашей страны.

51

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter