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Польша выдала украинцам намного меньше виз: названа причина
Несмотря на готовность усилить безопасность и защиту прав заробитчан, польские власти не спешат массово раздавать документы на въезд и работу в своей стране: в первом полугодии украинцы получили в консульских учреждениях Польши более 270 тысяч виз, что в целом на 44,2% меньше виз, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщили в МИД Польши, передает «Укринформ».
Так, за 6 месяцев текущего года гражданам Украины было выдано 270 тыс. 360 виз, из них 269 тыс. 875 национальных виз (типа D) и 485 шенгенских виз (типа С).
Национальных виз было оформлено на 44% меньше, чем в 2019 году, и шенгенских — меньше на 77%.
Такое резкое падение выдачи виз объясняют пандемией коронавируса. В частности, из-за карантина в Украине были закрыты польские консульства и визовые центры.
Напомним, что с 1 июля Польша в рамках ослабления карантинных мер возобновила регулярное авиасообщение с Украиной, первые рейсы уже выполняются из Киева и Львова.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что у польской стороны было благородное желание отменить обязательный 14-дневный карантин для украинцев. Затем его убрали только для тех, кто прибыл в страну на самолете. Но с 3 июля карантин снова стал обязательным для всех прибывающих из нашей страны.51
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