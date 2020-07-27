- 08:29 В Сиэтле 60 полицейских ранены в ходе беспорядков, которые правоохранители назвали бунтом
- 08:24 Гривня укрепилась после выходных: курс валют 27 июля
- 07:56 Китай закрыл генкосульство США – отношения между двумя странами продолжают ухудшаться
- 07:46 Вспышка коронавируса в общежитии КПИ: появились данные о состоянии зараженных курсантов
- 07:36 Криштиану Роналду отметил чемпионский титул «Ювентуса» голом и незабитым пенальти
- 07:31 Летом часто обостряется опоясывающий лишай: как он проявляется и что делать
- 07:14 Жара до +35 и грозы: синоптики рассказали о погоде в начале новой недели
- 06:55 "Амбициозная задача": украинцам пообещали повысить пенсии, но не скоро
- 06:37 "Путин – слабый лидер": Волкер предрек России незавидное будущее
- 05:58 В США создан детектор быстрого обнаружения СOVID-19 у человека
- 05:30 Польша выдала украинцам намного меньше виз: названа причина
- 04:53 Крушение самолета МАУ: у Украины есть три сценария на случай отказа Ирана от сотрудничества
Китай закрыл генкосульство США – отношения между двумя странами продолжают ухудшаться (видео)
На фоне резкого ухудшения отношений между двумя странами Китай официально закрыл генеральное консульство США в городе Чэнду. Дипмиссия прекратила работу 27 июля. Как сообщает CNN, национальный флаг США спустили с флагштока, а все сотрудники покинули здание. Возле консульства собралась толпа. Многие делали селфи и размахивали флагами Китая.
Сначала китайские власти хотели закрыть американское представительство в Ухане, однако это не причинило бы серьезного урона, поскольку США эвакуировали весь персонал еще в январе 2020-го, когда началась пандемия коронавируса.
Генконсульство США в Чэнду было открыто в 1985. Это единственное американское дипломатическое представительство среди юго-западных провинций.
Закрытие генконсульства в Чэнду стало ответом на распоряжение Вашингтона прекратить с 24 июля работу консульство Китая в Хьюстоне. Как сообщали «ФАКТЫ», это решение объяснили необходимостью защитить американскую интеллектуальную собственность.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.
Ветер: 0 м/с C
Давление: 747 мм