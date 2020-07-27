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Мир

Китай закрыл генкосульство США – отношения между двумя странами продолжают ухудшаться (видео)

7:56 27 июля 2020
Флаги США и Китая

На фоне резкого ухудшения отношений между двумя странами Китай официально закрыл генеральное консульство США в городе Чэнду. Дипмиссия прекратила работу 27 июля. Как сообщает CNN, национальный флаг США спустили с флагштока, а все сотрудники покинули здание. Возле консульства собралась толпа. Многие делали селфи и размахивали флагами Китая.

Сначала китайские власти хотели закрыть американское представительство в Ухане, однако это не причинило бы серьезного урона, поскольку США эвакуировали весь персонал еще в январе 2020-го, когда началась пандемия коронавируса.

Генконсульство США в Чэнду было открыто в 1985. Это единственное американское дипломатическое представительство среди юго-западных провинций.

Закрытие генконсульства в Чэнду стало ответом на распоряжение Вашингтона прекратить с 24 июля работу консульство Китая в Хьюстоне. Как сообщали «ФАКТЫ», это решение объяснили необходимостью защитить американскую интеллектуальную собственность.

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