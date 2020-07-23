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США закрывают консульство Китая в Хьюстоне – предполагаемое «шпионское гнездо» (видео)

8:26 23 июля 2020
Здание консульства Китая в Хьюстоне

США закрывают консульство Китая в Хьюстоне на фоне напряженных отношений между двумя странами. Дипмиссия должна прекратить работу 24 июля. Накануне официального объявления об этом решении сотрудники консульства жгли во дворе документы. К зданию подъехали пожарные, получившие сигнал о задымлении, однако они не были допущены на территорию.

Как сообщает Voice of America, Госсекретарь Майк Помпео заявил, что решение о закрытии консульства принято в целях защиты «интеллектуальной собственности» США.

Как сообщают источники, американские власти подозревают китайских дипломатов в шпионаже — в том числе в спонсировании хакеров, атаковавших лаборатории, где разрабатывают вакцину против коронавируса, а также попытках получить секретную информацию, касающуюся нефтяной, газовой отраслей и военных разработок.

Сенатор-республиканец Марко Рубио, занимающий пост председателя Комитета разведки Сената, назвал консульство в Хьюстоне «центральным узлом обширной шпионской сети Коммунистической партии Китая».

Президент США Дональд Трамп не исключает, что закроет и другие китайские дипломатические миссии. На территории США имеется пять консульств и посольство Китая в Вашингтоне.

Пекин называет эти действия незаконными. И угрожает ответными мерами.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Трамп открыто обвинил Китай в сокрытии данных о коронавирусе.

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