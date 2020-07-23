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США закрывают консульство Китая в Хьюстоне – предполагаемое «шпионское гнездо» (видео)
США закрывают консульство Китая в Хьюстоне на фоне напряженных отношений между двумя странами. Дипмиссия должна прекратить работу 24 июля. Накануне официального объявления об этом решении сотрудники консульства жгли во дворе документы. К зданию подъехали пожарные, получившие сигнал о задымлении, однако они не были допущены на территорию.
This video shared with us by a viewer who lives next to the Consulate General of China in #Houston shows fire and activity in the courtyard of the building.— KPRC2Tulsi (@KPRC2Tulsi) July 22, 2020
DETAILS SO FAR: https://t.co/2cOeKoap96 pic.twitter.com/0myxe6HIlC
Как сообщает Voice of America, Госсекретарь Майк Помпео заявил, что решение о закрытии консульства принято в целях защиты «интеллектуальной собственности» США.
Как сообщают источники, американские власти подозревают китайских дипломатов в шпионаже — в том числе в спонсировании хакеров, атаковавших лаборатории, где разрабатывают вакцину против коронавируса, а также попытках получить секретную информацию, касающуюся нефтяной, газовой отраслей и военных разработок.
Сенатор-республиканец Марко Рубио, занимающий пост председателя Комитета разведки Сената, назвал консульство в Хьюстоне «центральным узлом обширной шпионской сети Коммунистической партии Китая».
Президент США Дональд Трамп не исключает, что закроет и другие китайские дипломатические миссии. На территории США имеется пять консульств и посольство Китая в Вашингтоне.
Пекин называет эти действия незаконными. И угрожает ответными мерами.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Трамп открыто обвинил Китай в сокрытии данных о коронавирусе.
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