В Сиэтле 60 полицейских ранены в ходе беспорядков, которые правоохранители назвали бунтом (видео)

В ряде городов США продолжаются массовые протесты против полицейского насилия и расизма, вызванные убийством афроамериканца Джорджа Флойда. Как сообщает CNN, в ходе стычек с протестующими в Сиэтле в течение одного дня ранения получили 59 полицейских, в которых бросали камни, бутылки, зажигательные смеси. Стражи порядка применяли в ответ слезоточивый газ.

В полиции также сообщили, что участники беспорядков подожгли строительный вагончик и конструкции на территории строящегося центра заключения несовершеннолетних преступников, а также пытались взорвать полицейский участок.

По меньшей мере 47 человек арестованы.

Правоохранители назвали происходящее в городе бунтом.

Похожая ситуация наблюдается в охваченном мятежом Портленде. В Окленде протестующие подожгли здание окружного суда.

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