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Шоу-бизнес

Мама должна быть готова к рождению ребенка: беременная Alyosha заранее покупает вещи для дочки (фото)

10:56 27 июля 2020
Alyosha

Певица Alyosha совсем скоро, в конце июля или в начале августа, станет мамой в третий раз. Она заранее приобрела для дочки коляску, кроватку, обустроила комнату и готовит необходимые на первое время вещи. Она не верит в приметы и предрассудки, считает, что лучше быть полностью готовой к появлению малыша, чем потом переживать и бегать по магазинам.

«Я готовлю необходимый пакет вещей на первое время. На третьей беременности не покупаю вещи на вырост, потому что этот этап мы уже проходили. Подошло из покупок 20%, все остальное — дарили. В приметы я не не верю. Что значит нельзя покупать вещи заранее? Можна! Это нужно сделать. Мама должна быть готовой к рождению ребенка», — считает певица и показала крошечную кофточку для малышки, подчеркнув огромный живот.

В декрете Alyosha не сидит без дела, она презентовала новую песню «НеВоНа».

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