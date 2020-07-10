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Беременная ALYOSHA кардинально сменила образ в новом клипе (видео)
Певица ALYOSHA, заинтриговавшая поклонников дуэтом с сыном и новым образом, выпустила клип «Не вона». Ради новой работы она решилась на кардинальную смену образа незадолго до родов. ALYOSHA стала брюнеткой.
По словам певицы, идея трека родилась в киевских пробках, когда настроение навеяло мелодию и слова. «Выходить к лету с релизом не планировалось: работа над треком велась около года, а постоянные эксперименты с саундом не позволяли озвучить точных сроков», — прокомментировала певица.
В лирик-видео она сменила четыре образа, представ шатенкой, брюнеткой, блондинкой и необычном для себя малиновым цветом волос.
«Это, хоть и не моя история, но навеяна она моими наблюдениями и написана на основе реальных событий из жизни реальных людей. История о немного странных отношениях, где один партнер влюбляется лишь в выдуманный образ вместо того, чтобы принять партнера таким, каков он есть на самом деле. По традиции, спустя какое-то время, такие отношения становятся очень „веселыми“ или прекращаются вовсе. А люди теряют драгоценное время зря. Пусть вам повезет найти своего человека и принять его настоящим, вашим, родным», — прокомментировала ALYOSHA.
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