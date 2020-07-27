Умер актер из фильмов серии «Кошмар на улице Вязов» (фото)

Вслед за композитором Эннио Морриконе в американском штате Теннесси скончался актер Джон Сэксон, известный по роли лейтенанта Дональда Томпсона в трех фильмах легендарной франшизы «Кошмар на улице Вязов» — одного из самых известных фильмов ужасов в жанре слэшер.

кадр из "Кошмар на улице Вязов"

Сэксон также снялся вместе с актером и мастером боевых искусств Брюсом Ли в картине «Выход дракона», а также в фильмах «Непрощенная», «Девушка, которая слишком много знала», «Дрожь», «Черное Рождество», «От заката до рассвета». За роль в вестерне «Аппалуза», в котором также снимался Марлон Брандо, Джон в 1966 году номинировался на премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана.

Сэксону (настоящее имя актера, итальянца по происхождению, Кармине Оррико) было 83 года. Причиной смерти артиста, как сообщает издание Hollywood Reporter, стала пневмония.

Ранее «ФАКТЫ» писали о смерти звезды фильма «Унесенные ветром» Оливии де Хэвилленд.



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