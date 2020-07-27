Алла Мазур в отпуске с сыном рыбачат на Днепре (фото)

Ведущая «ТСН.Тиждень» на канале «1+1» Алла Мазур, рассказавшая ранее о своем лечении, показала, как они с 12-летним сыном Темой проводят летний отпуск. Она уверяет, что отдохнуть в условиях карантина можно и недалеко от дома. Они релаксируют на Днепре, увлекаются рыбалкой.

На своей странице в Instagram Алла Мазур показала, как проходит их лето, опубликовав несколько фото.

«Лето может быть роскошным и совсем близко к дому — уверяем мы с Темой. Нам, конечно, повезло. Мы живем рядом с Днепром… И вот наконец — каникулы и отпуск! И наш нынешний улов. Количество рыбы — дело не принципиальное. Она после всех погодных перепадов испугалась и клевать не хотела. Зато мы вписали между двумя дождями, надышались свежим воздухом», — рассказала Алла Мазур.

Такое времяпровождение им с сыном пришлось по душе, поэтому они уже планируют следующую вылазку. Можно изучить окрестности, на что ранее не хватало времени.

Подписчики Аллы обратили внимание на цвет волос Темы — он превратился в платинового блондина. Телеведущая посвятила его преображению отдельный пост. Говорит, что пошла на компромисс с сыном — из зеленого, черного и синего выбрали блонд. Алла сама отвела сына к парикмахеру и все остались довольны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что с коллегой Аллы Мазур в прямом эфире случился конфуз — у нее выпал передний зуб. Но Маричка Падалко невозмутимо достала его и спокойно продолжила эфир.

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