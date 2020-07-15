У Марички Падалко в прямом эфире выпал зуб: реакция ведущей поразила (видео)

Ведущая новостей ТСН на канале «1+1» Маричка Падалко попала в курьезную ситуацию. Во время прямого эфира у нее выпал передний зуб. Но Маричка поразила профессиональной выдержкой — она спрятала выпавший зуб и как ни в чем не бывало продолжила вести новости.

Пользователи сети восхищаются выдержкой и профессионализмом Марички Падалко. «Маричка молодец, так сориентироваться. «Я в шоке. Вот это самообладание! Я бы им все камеры слезами залила», «Вот это жесть! Но она молодец», «Блин, какая она умница», «Профессионал 100%, не растеряться и как ничего не было читать текст дальше», — восхищаются в комментариях. Также восхищенные комментарии оставляют под фото Марички на ее странице. Ведущая в желтом платье позирует в студии в первый день работы после отпуска.

Ранее коллега Марички, бессменная ведущая ТСН Алла Мазур рассказала о своем самочувствии и работе в прямом эфире.

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