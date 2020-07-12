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Общество и люди

«Не надо терять время»: Алла Мазур рассказала о борьбе с раком

19:56 12 июля 2020
Алла Мазур

Ведущая программы «ТСН.Тиждень» Алла Мазур, которая осенью шокировала поклонников новостью об онкологическом заболевании, уверяет, что чувствует себя хорошо, а результаты анализов показывают позитивный тренд в лечении.

По ее словам, вернуться к работе она решила, чтобы передать собственный позитивный настрой в первую очередь для тех, кто только услышал подобный диагноз.

«Призываю всех — не надо терять времени, потому что я на собственном примере убедилась, что если не упустить это время, то процесс лечения и выздоровление происходит значительно быстрее», — говорит телеведущая.

Она отметила, что немало ее знакомых после ее памятного признания сами решили пройти обследование и сделали это.

Кроме того, знаменитость, недавно получившая Орден Княгини Ольги, посоветовала людям со слабым иммунитетом соблюдать дистанцию и носить защитные маски во время карантина.

Фото ТСН

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