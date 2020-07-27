Бывшего начальника охраны Лукашенко приговорили к 12 годам тюрьмы

В понедельник, 27 июля, Верховный суд Беларуси вынес приговор Андрею Втюрину — экс-заместителю госсекретаря Совета безопасности и бывшему начальнику охраны президента Беларуси Александра Лукашенко. Ранее кандидатка в президенты была вынуждена вывезти из Беларуси своих детей.

Как сообщает Радіо Свобода, Втюрина приговорили к 12 годам лишения свободы. Его арестовали в апреле 2019 года — следствие установило, что бывший начальник охраны Лукашенко получил от двух граждан России взятку в размере 183 тысячи долларов, а от директора «ТТ-Связьком» он получил еще 9 тысяч долларов.



По этому же делу вынесли приговоры нескольким бизнесменам и менеджерам телекоммуникационных компаний и банков.

Андрей Втюрин — уроженец России. Он 20 лет он проработал в службе безопасности президента Беларуси, причем 7 лет возглавлял ее. По данным белорусских СМИ, Втюрин относился к «ближнему кругу» Лукашенко и даже входил в десятку самых влиятельных персон в стране.

На суде не поднимались политические вопросы, но некоторые комментаторы после ареста Втюрина утверждали, что настоящая причина дела против него — «связи с Москвой» на фоне обострения отношений между РФ и Беларусью.

Ранее сообщалось, что в Минске прошел массовый митинг оппозиции.

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