"Власть испугалась правды": предвыборный митинг в Минске собрал тысячи людей

В воскресенье, 19 июля, в Минске состоялся первый митинг Светланы Тихановской, которая единственной из трех основных соперников Александра Лукашенко смогла стать зарегистрированным кандидатом в президенты. Накануне которым Центральная избирательная комиссия страны отказала в регистрации.

Об этом пишет BBC.

По данным правозащитников, на первый митинг объединенного штаба в Минске пришли более 7 тысяч человек.

В начале митинга ведущий устроил перекличку среди собравшихся. Выяснилось, что на митинг пришли абсолютно разные люди — учителя, врачи, пенсионеры, студенты.

Практически сразу после начала митинга на площади Бангалор возникли проблемы со связью, люди в толпе предположили, что ее могут глушить. Лишь несколько человек принесли флаги — как официальный, так и национальный бело-красно-белый. У некоторых были плакаты с символами кандидатов объединенного штаба: сердечко, кулак и знак победы. Из этих символов уже родился новый лозунг: «Любім, можам, пераможам», что в переводе с белорусского означает «Любим, можем, победим».

Трио появилось на митинге в окружении охраны. Тихановская, Колесникова и Цепкало поднялись на сцену под песню «Стены рухнут» и бурные аплодисменты. Увидев число собравшихся на митинг, Светлана Тихановская заплакала. Для нее это было первое подобное выступление.

Первой к микрофону подошла сама кандидат в президенты. Из-за непрекращающихся аплодисментов и криков «Света, Света!» она несколько минут не могла начать свою речь. Тихановская представилась и рассказала, почему она оказалась на этом месте, ведь идти в президенты собирался ее супруг, видеоблогер Сергей Тихановский, который в своем блоге «Страна для жизни» рассказывал о проблемах Беларуси.

«Власть испугалась правды, начались репрессии, запугивания, и в итоге Сергея не допустили к регистрации. Но так как у нас в семье один за всех и все за одного, я приняла решение зарегистрироваться кандидатом», — рассказала Светлана.

«Я не сдалась потому, что все время чувствовала вашу поддержку», — подчеркнула Тихановская. Она добавила, что «сила и угроза для власти — это не кандидаты, а люди Беларуси, которые не хотят больше жить в унижении».

Тихановская еще раз напомнила принципы объединенного штаба: призывать избирателей прийти на выборы 9 августа 2020 года и голосовать, освободить политзаключенных и экономических заключенных, провести повторные, честные выборы после 9 августа 2020 года и информировать избирателей о необходимости защищать свой голос разными способами.

Под оглушительные крики толпы и аплодисменты митинг продолжили представители штаба Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Митинг продлился чуть более часа. Общаться с собравшимися женщины не стали и сразу после выступления проследовали к машине, в сопровождении толпы и охраны. На сцене еще некоторое время играла музыка, люди стали постепенно расходиться.

Так как агитационный митинг — это санкционированное мероприятие, задержаний на нем не было.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на акциях оппозиции на прошлых выходных в Беларуси задержали более двух сотен человек.

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