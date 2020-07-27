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В Киеве обезвредили неадеквата, бросавшегося с ножницами на прохожих возле станции метро (видео)
В Киеве у метро «Почайна» мужчина в неадекватном состоянии бросался на прохожих с металлическими ножницами. Напомним, на прошлой неделе неадекват, «заминировал» школу и пытался взорвать дом в Святошинском районе столицы.
Когда же правоохранители и сотрудники «Муниципальной варти» попытались предупредить преступление, злоумышленник бросился и на них.
Тем не менее мужчину удалось задержать, при этом никто из правоохранителей не пострадал.
Причины неадекватного поведения киевлянина предстоит определить медикам, которым его и передали.
Напомним, в начале года в Одессе полуголый мужчина бросался с ножницами на прохожих, вообразив себя «охотником за привидениями».
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