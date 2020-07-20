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В Киеве неадекват “заминировал” школу и пытался взорвать многоэтажку (фото)
В понедельник, 20 июля, в Святошинском районе Киева полицейские задержали местного жителя, который «заминировал» школу и пытался взорвать дом. В конце июня житель «хрущевки» в Соломенском районе столицы также угрожал взорвать здание.
История в Святошинском районе началась с того, что на спецлинию «102» позвонил неизвестный с сообщением о том, что он якобы заложил взрывчатку в здании школы на улице Семашко.
По адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа, спасатели, взрывотехники и кинолог со служебной собакой. При осмотре помещений и прилегающей к школе территории никаких подозрительных предметов или веществ обнаружено не было, сообщили в полиции.
После опроса свидетелей и очевидцев, копы установили личность человека, сделавшего ложный вызов. Вместе с этим, выяснилась информация о том, что после ложного звонка, мужчина дома открыл газовые конфорки и закрыл окна, после чего ушел в неизвестном направлении. При этом он предупредил мать о намерении взорвать дом.
Прибывшие на улицу Доброхотова, к месту проживания «минера», работники ГСЧС и газовой службы отключили газ, вместе с полицейскими эвакуировали жителей подъезда.
В течение нескольких часов оперативники искали злоумышленника и наконец задержали его. Им оказался местный житель, 1978 года рождения, который, по заключению врачей-психиатров, имеет проблемы с психическим здоровьем.
Полиция открыла уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса и готовит ходатайство в суд о принудительном лечении мужчины.
Ранее «ФАКТЫ» писали о кровавой резне в селе под Киевом. Убийство троих человек и нападение на собственную мать тогда совершил психически нездоровый мужчина.
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