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Мирча Луческу покинул «Динамо», — СМИ
Румынский специалист Мирча Луческу, который 23 июля был назначен главным тренером киевского «Динамо», решил отказаться от работы в украинском клубе из-за атмосферы враждебности, сопровождавшей его переход (напомним, что ранее он 12 лет тренировал донецкий «Шахтер»).
«К сожалению, я решил отказаться от возможного сотрудничества с «Динамо», — говорится в заявлении Мирчи Луческу, опубликованном в румынском издании Gazeta Sporturilor. — Благодарен семье Суркисов за оказанное доверие и сделанное предложение. Но я не смогу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны ультрас, чья поддержка так нужна команде.
Я никогда не был трусом, принимал спортивные вызовы. Как доказательство — переходы из «Галатасарая» в «Бешикташ» или из бухарестского «Динамо» в «Рапид». Фаны этих клубов тоже имеют серьезную вражду. Но они смогли меня принять с распростертыми объятьями. Мне удалось с их поддержкой выиграть титулы в этих странах.
Я не могу принять своих поклонников, которые действуют против интересов клуба. Думаю, пришло время изменений, что вызвало бы конкуренцию, энтузиазм, мотивацию, вернуло бы команду на уровень, который диктуют традиции и история клуба.
Мой переход в «Динамо» не имеет никакого отношения к зарплате. Деньги — последнее, что меня интересовало.
Я хотел вернуться в футбол, в Украину, где я получал огромное удовольствие. Снова попасть в эту атмосферу непредсказуемого и волнующего футбола. Я сделал это с энтузиазмом и уверенностью в потенциале молодых украинских футболистов, многие из которых играют за сборные.
Я хотел соревноваться, как и много лет назад, чтобы пустить ток по трибунам. Украина этого заслуживает".
Напомним, что 29 июля Мирче Луческу, завоевавшему за карьеру 32 трофея, исполнится 75 лет.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Олег Блохин назвал назначение Мирчи Луческу тренером «Динамо» плевком в лицо.
Фото ФК «Динамо»208
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