Десерт «Павлова» с абрикосовым курдом: легкий рецепт (фото)

«Жизнь слишком коротка, поэтому начинайте с десерта», — как-то сказала Барбра Стрейзанд. И если это десерт «Павлова» - не сомневайтесь ни минуты. Он вкусный и легкий, а о красоте его говорить не приходится вовсе. Многие считают, что попробовать его можно только в дорогом ресторане, а приготовить дома нереально. Но это не так. Тот, кто наловчится, будет готовить его вновь и вновь. Ведь это тот случай, когда вкусно так, что не оторваться. Легким рецептом десерта «Павлова» с «ФАКТАМИ» поделилась кондитер из Чернигова Елена Зиберт. Также она рассказала, как лучше подавать и хранить десерт.

— Десерт «Павлова» имеет интересную историю, — рассказывает Елена Зиберт. — Впервые он был приготовлен во время гастролей балерины Анны Павловой по Австралии и Новой Зеландии. И с тех пор стал необыкновенно популярен у гурманов. В Новой Зеландии этот десерт (и заготовки к нему) продаются практически во всех супермаркетах. Его можно попробовать в лучших ресторанах мира. Существует более 600 рецептов. А я расскажу вам, как его приготовить с абрикосовым или вишневый курдом.

— Что представляет собой курд?

— Курд — это цитрусовый или ягодный заварной крем с нежной текстурой и яркими нотками во вкусе. Десерт Павлова получается очень изысканным: хрустящая корочка меренги с тающей, как суфле, серединкой, курд с ярким ягодным вкусом и кислинкой, и нейтральный нежнейший крем. Подается лакомство как в виде торта, так и в виде порционных пирожных.

— Как же его приготовить?

— Вот рецепт.

Десерт «Павлова» Меренга: 130 г белка (из 4 яиц)

260 г сахара мелкого помола

12 г кукурузного крахмала Белки отделяем от желтков, взбиваем до пышной пены и постепенно всыпаем сахар. Продолжаем взбивать на высоких оборотах (7−10 минут). Меренга должна стать плотной и держать форму. Всыпаем крахмал и буквально несколько секунд на низкой скорости взбиваем меренгу с крахмалом. Теперь перекладываем меренгу на пергамент, с заранее расчерченными окружностями. Мне этого количества хватает на два коржа диаметром 16 см для торта и на небольшой порционный десерт. И еще можно отсадить несколько маленьких меренг для украшения. В духовку, разогретую до 100 градусов в режиме «конвекция» (или «верх — низ»), ставим десерт и выпекаем 90 минут. Меренга готова, если корочка у нее твердая, и она легко отделяется от пергамента. Серединка же остается мягкой и нежной, как суфле. Пока меренга в духовке, можно приготовить курд. Подойдут как свежие, так и замороженные ягоды и фрукты. Сейчас, летом, конечно же, готовим из свежих. Абрикосовый курд абрикосы без косточек — 300 г

сок и цедра 1 лимона

желтки — 4 шт.

сахар — 50 г (можно 70 г, если любите более сладкий вкус)

масло сливочное — 50 г Абрикосы без косточек пюрируем блендером, добавляем сок и цедру одного лимона и, помешивая, доводим до кипения. Желтки взбиваем с сахаром до пены, и в эту массу, постоянно помешивая, чтобы не свернулись желтки, вливаем горячее ягодное пюре. Ставим на огонь, доводим до кипения (начнут появляться первые пузырьки). Все это время не забываем перемешивать венчиком. Когда масса немножко остынет, протираем через сито и добавляем сливочное масло. Перемешиваем, остужаем. Все, курд готов. Он может храниться в холодильнике в закрытой банке до 7 дней. Этого курда хватит на десерт «Павлова» и еще останется. Курд можно использовать как заварной ягодный крем к сырникам, панкейкам, тарталеткам, в торт. Вишневый курд 300 г вишен без косточек

сок 1 лимона

сахар — 100 г

желтки — 4 шт.

кукурузный крахмал — 1 ч. ложка.

50 г масла Готовить так же, как и абрикосовый, вот только когда взбиваем желтки с сахаром, добавим еще и немного крахмала. Менять кукурузный крахмал на муку не советую, если его нет, тогда вообще не добавляйте. Крем (первый вариант) сливки 33% - 300 г. Охлажденные сливки взбиваем, пока они не станут плотными и будут хорошо держать форму. Крем (второй вариант) 200 г сливок 33% жирности

100 г творога Ввести к взбитым сливкам творог, перебитый до пастообразного состояния, чтобы не было крупинок, и еще взбить. Вкус будет такой же нежно-сливочный, а вот процент жирности уменьшится. Собираем десерт по схеме: меренга, курд, крем, снова меренга, курд, крем. Сверху можно украсить ягодами, маленькими меренгами. Проявите фантазию!

Порционный десерт «Павлова» понравится и взрослым, и детям

— Подают десерт охлажденным?

— После приготовления его можно поставить на час-два в холодильник, но можно подавать и сразу — это как вам больше нравится.

— Как лучше хранить такой десерт?

— В холодильнике не более суток, а лучше съесть сразу. Этот десерт не рекомендую готовить заранее. А вот курд — можно. Он хранится в холодильнике неделю. Готовый курд сократит время приготовления десерта.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Хороших мыслей, добрых поступков, здоровья, мира и любви.

Ранее легким рецептом меренгового рулета с ягодами с «ФАКТАМИ» поделилась кондитер Валентина Веревкина.

Фото из альбома Елены Зиберт

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