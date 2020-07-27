«Рай для задержанных»: журналист показал фото шикарной вечеринки в Ужгородском СИЗО

В Ужгородском следственном изоляторе задержанные, оказывается, довольно весело проводят время. Ранее сообщалось о внедрении в Украине «подарочных сертификатов» на платные камеры в СИЗО,

Ужгородский журналист Виталий Глагола опубликовал в своем Telegram-канале фото из местного СИЗО, учреждение он называет «раем для задержанных».

«Если вы думали, что те, кто попадает — сидят в камерах, грустят и думают о своем плохом поведении — вы ошибались. Эти фото сделаны не где-то в квартире, а в камере задержанных в Ужгороде. Видите нары позади?» — написал Глагола.

Также он утверждает, что на снимках присутствует Евгений Дребитко по прозвищу «Женя Белый», который фигурирует в деле о наезде на полицейского на посту в Нижних Воротах и вымогательствах в Ужгороде.

По словам журналиста, задержанные уже пять месяцев находятся в одиночных камерах, но только теоретически.

«Интересно, сколько стоит такой коммерческий пакет — виски, коньяк, пиво, ужин и телефоны с интернетом в Ужгородском СИЗО?» — задает язвительный вопрос Глагола.

Ранее сообщалось, что в Украине открыли платные СИЗО.

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