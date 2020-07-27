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"Подарочные сертификаты" на платные камеры в СИЗО: названа стоимость
В течение первого часа после запуска Минюстом новой услуги — предварительной оплаты пребывания в платной камере СИЗО — были куплены четыре «подарочных сертификата» на сумму 28 тысяч гривен.
Об этом в эфире «1+1» заявил министр юстиции Денис Малюська. По его словам, стоимость пребывания в таких камерах разниться и зависит от места расположения СИЗО и срока пребывания (день, неделя, месяц) — от одной до 12 тысяч гривен. Самый дорогой сертификат — за платную камеру в СИЗО Киева
«Наши тюрьмы и следственные изоляторы находятся в ужасных условиях. Их за что-то нужно ремонтировать и содержать. Деньги налогоплательщиков у нас есть куда тратить. Поэтому зарабатываем честно, прозрачно. Тюремная система может получать деньги за счет платных камер и за счет такого немножко экзотического инструмента, как „подарочный сертификат“ за место в СИЗО», — отметил глава Минюста.
Денис Малюська считает, что популярность сертификатов будет зависеть от двух причин. Первая — это чувство юмора. Второе — это то, что сертификат работает не только как подарок, но и возможность оплатить пребывание в камере.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», экспериментальный проект — платное предоставлении улучшенных бытовых условий и питания в СИЗО — Кабмин разрешил в апреле этого года, а уже в мае в столице появились первые платные камеры.71
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