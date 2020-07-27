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Суркис прокомментировал информацию об уходе Луческу
Киевское «Динамо» пока не подтверждает информацию о том, что 74-летний экс-наставник «Шахтера» Мирча Луческу не будет тренировать столичный клуб. Напомним, что «бело-синие» 20 июля уволили тренерский штаб команды во главе с Алексеем Михайличенко, а 23 июля заключили контракт на два года (с возможностью пролонгации еще на один сезон) с румынским специалистом, которому 29 июля исполнится 75 лет. В понедельник 27 июля Луческу выступил с заявлением в румынской прессе, отказавшись работать в «Динамо».
«У меня нет никакой такой информации, о которой я мог бы вам говорить. Что он куда-то уходит или приходит. Все, позже наберите. У меня нет информации», — цитирует президента ФК «Динамо» Игоря Суркиса «Спорт-Экспресс».
Отметим, что Мирча Луческу (самый возрастной действующий тренер в мире!) после заключения соглашения с вице-чемпионом Украины улетел на родину и должен был быть представлен команде после выхода из отпуска — 30 июля.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у президента «Динамо» Игоря Суркиса после назначения Луческу состоялся неприятный разговор с ультрас.
Фото ФК «Динамо»2
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