В Москве молния ударила в группу людей: двух человек удалось спасти

В понедельник, 27 июля, во время ливня в Москве молния ударила в толпу, находившуюся в Мещерском парке. Ранее во время тренировки молния поразила юного вратаря российского футбольного клуба «Знамя Труда».

Как сообщает «360», в Москве от удара молнии пострадали два человека, которых забрала скорая помощь, — их госпитализировали.

Пострадавшие получили травмы в районе Солнцево, около Мещерского пруда. Они находились на берегу под навесом. После удара молнии двое мужчин потеряли сознание, у них пропали пульс и дыхание. Спасатели на месте восстановили сердцебиение.

Пострадавшие получили сильные ожоги плеча и шеи.

Ранее сообщалось, что во Львове молния ударила женщину через розетку домашней электросети и оставила на спине множество шрамов.

309

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter