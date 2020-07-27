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В Москве молния ударила в группу людей: двух человек удалось спасти
В понедельник, 27 июля, во время ливня в Москве молния ударила в толпу, находившуюся в Мещерском парке. Ранее во время тренировки молния поразила юного вратаря российского футбольного клуба «Знамя Труда».
Как сообщает «360», в Москве от удара молнии пострадали два человека, которых забрала скорая помощь, — их госпитализировали.
Пострадавшие получили травмы в районе Солнцево, около Мещерского пруда. Они находились на берегу под навесом. После удара молнии двое мужчин потеряли сознание, у них пропали пульс и дыхание. Спасатели на месте восстановили сердцебиение.
Пострадавшие получили сильные ожоги плеча и шеи.
Ранее сообщалось, что во Львове молния ударила женщину через розетку домашней электросети и оставила на спине множество шрамов.309
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