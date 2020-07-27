Ивано-Франковск затопило после сильного ливня: в сети показали последствия непогоды (фото)

В понедельник, 27 июля, на Ивано-Франковск обрушился сильный ливень. В результате многие улицы города оказались затоплены, а ливневые канализации не справляются с потоками воды.

Как сообщает пресс-служба Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области, в городе затоплены некоторые подвальные помещения.

«Поступило три сообщения о подтоплении подвальных помещений в городе Ивано-Франковск, а именно: на площади Мицкевича подтапливает помещение кафе, на улице К. Данила подтапливает подвал реабилитационного центра, на улице Бельведерская подтапливает офисное помещение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщения о подтоплении помещений продолжают поступать. Вода откачивается из подвального помещения финансового управления Ивано-Франковской городской администрации.

Ранее сообщалось, что последнее наводнение на Прикарпатье привело к жертвам.

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