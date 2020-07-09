Число жертв катастрофического наводнения в Прикарпатье достигло четырех

Происшествия

В Ивано-Франковской области назвали новую цифру жертв паводка — по словам главы сельсовета Ворохты Николая Йосипчука, в его населенном пункте 21 июня от удара током погиб мужчина, который зашел в котельную своего дома. Напомним, ранее ученый объяснил «ФАКТАМ» причину масштабности наводнения.

На тот момент вода уже подтопила подвальное помещение.

«Через долговременные дожди вода подтопила подвальное помещение его домохозяйства. Он зашел в помещение, в котельную, и его ударило током», — цитирует слова Йосипчука Суспільне.

По его словам, сельсовет уже подал документы, которые признают погибшего мужчину жертвой стихией, и его семья сможет получить положенную компенсацию.

До сих пор жертвами стихии в регионе считались три человека — женщина из Дземброни, а также мужчина и женщина, которые утонули в своем автомобиле в реке Белый Черемош.

Тем временем на Прикарпатье разгорается скандал вокруг выплаты компенсаций — потерпевшие требуют, чтобы их дома повторно обследовала комиссия, так как предыдущие документы о причиненном ущербе составлялись в спешке

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