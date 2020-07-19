- 17:38 Западная Украина оказалась под угрозой нового наводнения
- 17:18 Перекрыли Керченский пролив: Россия массово перебрасывает войска в Крым
- 17:16 В Беларуси нашли одного из самых разыскиваемых преступников мира, который тесно связан с ФСБ
- 17:12 20 июля на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит офтальмолог Оксана Витовская
- 16:48 «Колос» — «Динамо»: где смотреть онлайн матчи 32-го тура чемпионата Украины
- 16:44 Джастин Тимберлейк стал отцом во второй раз
- 16:25 В Британии рассказали, зачем хакеры из РФ пытались похитить данные о вакцине от COVID-19
- 16:12 Известный украинский журналист заразился коронавирусом
- 15:49 Почти 40 тысяч добровольцев пришли в военкоматы Азербайджана, чтобы записаться «на войну» с Арменией
- 15:47 Гран-при Венгрии: онлайн-видеотрансляция третьего этапа Формулы-1
- 15:27 Женщина купала внука в Азовском море "на поводке": курьезное видео попало в сеть
- 15:19 В харьковском клубе устроили перестрелку, есть пострадавшие: детали происшествия
Западная Украина оказалась под угрозой нового наводнения
В западных областях Украины, которые в конце июня-начале июля пережили страшные ливни и паводки, снова ожидается непогода.
В Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях во второй половине дня 19 июля и ночью 20 июля ожидаются сильные ливни, сообщили в ГСЧС.
В Закарпатье уровень воды на малых водотоках и в верховьях рек может повыситься на 80 сантиметров. Есть вероятность подтопления пониженных мест, особенно в населенных пунктах, образования локальных селевых потоков и оползней переувлажненной почвы.
На реках бассейнов Сяна, Днестра ожидается подъем уровней воды до одного метра. Возможен выход воды на отдельных участках речных пойм. При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.
Реки Припять и Стоход в Волынской области могут затопить сельхозугодья, приусадебные участки в отдельных населенных пунктах Ратневского и Любешевского районов.
«20−21 июля, в связи с ожидаемыми осадками, в бассейнах Прута, Сирети ожидается изменение гидрологического режима с подъемами уровней воды на 0,2−0,7 м», — говорится в сообщении.
Напомним, по мнению специалистов, потоп в Западной Украине вызван вырубкой лесов в Карпатах.
60
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...