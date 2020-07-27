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Звезда "Игры престолов" Софи Тернер стала мамой: названо имя ребенка

22:31 27 июля 2020
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер стала мамой: названо имя ребенка

Британская актриса, исполнительница роли Санси Старк в «Игре престолов» Софи Тернер стала мамой — 22 июля в больнице в Лос-Анджелесе она родила девочку. Малышке уже дали имя Вилла, сообщает TMZ.

Отцом ребенка является муж актрисы, музыкант Джо Джонас.

Новости о беременности Софи Тернер появились в СМИ в феврале, а весной в сети появилось «беременное» фото актрисы.

Софи с мужем

Пара заключила брак в Лас-Вегасе в 2019 году.

Напомним, в апреле радостную новость о грядущем пополнении в семье подтвердил исландский актер и спортсмен Хафтор Юлиус Бьернссон, известный также как Тор Бьернссон.

Фото tmz.com/

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