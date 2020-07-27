Глобальное потепление наступает: на Шпицбергене зафиксировали самую высокую в истории температуру

Глобальное потепление, которое может оказать негативное воздействие на жизнь на планете, уже начинает проявляться в некоторых ее регионах.

В частности, в минувшие выходные на норвежском арктическом архипелаге Шпицберген зафиксировали самую высокую в истории температуру, передает AFP со ссылкой на информацию Метеорологического института Норвегии.

Так, показатели термометров там поднялись до 21,7 градусов по Цельсию, что на 0,5 градусов выше предыдущего рекорда, установленного в 1979 году.

Июль считается самым жарким месяцем в Арктике, но обычно температура в это время года на Шпицбергене не превышает 5−8 градусов.

Шпицберген является единственным обитаемым островом в северном норвежском архипелаге и находится в 1 тыс. км от Северного полюса.

Согласно недавнему исследованию «Климат Шпицбергена в 2100 году», средняя температура на архипелаге между 2070 и 2100 годами повысится на 7−10 градусов из-за выброса парниковых газов. За последние 45 лет температура на архипелаге уже поднялась на 3−5 градусов. А ведь потепление на 4 градуса может привести к гибели цивилизации!

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