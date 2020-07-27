- 23:20 Глобальное потепление наступает: на Шпицбергене зафиксировали самую высокую в истории температуру
- 22:31 Звезда "Игры престолов" Софи Тернер стала мамой: названо имя ребенка
- 22:05 Громкое дело: спустя почти пять лет в Одессе осуждены трое похитителей 15-летней девочки
- 21:47 Под Офисом президента протестуют против "перемирия" на Донбассе
- 21:39 Информационные атаки и давление: в ОПЗ заявили об угрозе дестабилизации и остановке производства
- 21:26 Умеет выживать в экстремальных условиях: почему так долго не могут найти полтавского террориста
- 21:17 Часть Киева осталась без электричества: что произошло
- 20:51 Делегация Ирана едет в Украину договариваться о компенсации за сбитый "Боинг"
- 20:28 В Николаеве бандиты под видом детективов Интерпола похитили польского бизнесмена
- 20:15 Мирчу Луческу уговорили остаться в «Динамо»
- 19:58 Ивано-Франковск затопило после сильного ливня: в сети показали последствия непогоды
- 19:48 У Зеленского считают, что перемирие "работает", несмотря на обстрелы боевиков
Глобальное потепление наступает: на Шпицбергене зафиксировали самую высокую в истории температуру
Глобальное потепление, которое может оказать негативное воздействие на жизнь на планете, уже начинает проявляться в некоторых ее регионах.
В частности, в минувшие выходные на норвежском арктическом архипелаге Шпицберген зафиксировали самую высокую в истории температуру, передает AFP со ссылкой на информацию Метеорологического института Норвегии.
Так, показатели термометров там поднялись до 21,7 градусов по Цельсию, что на 0,5 градусов выше предыдущего рекорда, установленного в 1979 году.
Июль считается самым жарким месяцем в Арктике, но обычно температура в это время года на Шпицбергене не превышает 5−8 градусов.
Шпицберген является единственным обитаемым островом в северном норвежском архипелаге и находится в 1 тыс. км от Северного полюса.
Согласно недавнему исследованию «Климат Шпицбергена в 2100 году», средняя температура на архипелаге между 2070 и 2100 годами повысится на 7−10 градусов из-за выброса парниковых газов. За последние 45 лет температура на архипелаге уже поднялась на 3−5 градусов. А ведь потепление на 4 градуса может привести к гибели цивилизации!
Ранее «ФАКТЫ» писали, что глобальное потепление уже меняет жизнь в Украине: в обозримом будущем нас ждут засухи, исчезновение рек и двойные урожаи.20
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Умеет выживать в экстремальных условиях: почему так долго не могут найти полтавского террориста (фото, видео)
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...
Ветер: 0 м/с C
Давление: 746 мм